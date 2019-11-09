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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.11.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

Süper Lig'in yeni lideri Sivasspor!

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Süper Lig'in yeni lideri Sivasspor!

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu...

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Emre Kılınç ve 89. dakikada Hakan Arslan kaydetti. 

Üst üste 3. galibiyetini alan Sivasspor, 21 puana yükseldi ve maç fazlasıyla lider oldu. Aykut Kocaman'ın ekibi Konyaspor'un ise kazanamama serisi 4 maça çıktı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Gioano, Mert Hakan Yandaş (Dk. 77 Traore), Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 87 Kone), Yatabare, Fernando (Dk. 67 Erdoğan Yeşilyurt)

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun (Dk. 87 Daci), Diagne, Anicic, Skubic, Jevtovic, Shengelia, Hadziahmetovic, Jonsson (Dk. 63 Milosevic), Ömer Ali Şahiner, Miya (Dk. 63 Bajic)

Goller: Dk. 80 Emre Kılınç, Dk. 89 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 78 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor), Dk. 65 Hadziahmetovic, Dk. 87 Anicic (İttifak Holding Konyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 11. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

10. dakikada Fernando'nun yaptığı ortaya ceza sahası içinde Hakan Arslan'ın yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topun sahibi oldu.

27. dakikada Fatih Aksoy'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kontrol etti.

32. dakikada Fernando'nun ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topa iki hamlede sahip oldu.

37. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı güçlükle kornere güçlükle çeldi.

45. dakikada Yatabare'nin pasında topla buluşan Fernando'nun vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-0 yendi.

58. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ortasında, Yatabare'nin indirdiği topa arka direkte Emre Kılınç'ın vuruşu sonrası meşin yuvarlağa savunmada Diagne elle müdahalede bulundu. Hakem Mete Kalkavan, yardımcısının uyarısı ile penaltı noktasını gösterirken, VAR incelemesinde pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu belirlendi. Hakem Kalkavan, penaltı kararını ve Diagne'ye gösterdiği sarı kartı iptal etti.

69. dakikada Shengelia'nın ceza alanı dışından şutunda, top az farkla dışarı gitti.

78. dakikada İttifak Holding Konyasporlu oyuncu Shengelia, ikili mücadelede Ziya Erdal'ın yüzüne darbesi nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

80. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Traore'nin pasında topla buluşan Emre Kılınç, uzak mesafeden sert bir vuruşla meşun yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

83. dakikada sol kanattan Ziya Erdal'ın pasında ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

89. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'yı çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluştu. 2-0.

Mücadele, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Ligin yeni lideri Sivasspor

İLK 11'LER...

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Ziya, Fatih, Emre, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yatabare.

Konyaspor: Serkan, Skubic, Fallau Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali.

Süper Ligin yeni lideri Sivasspor

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Sivasspor zorlu maçın çalışmalarını yapılan bu son antrenman ile tamamlamıştı...

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