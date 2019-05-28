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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.05.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Süper Lig'in vazgeçilmezleri

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Süper Lig'in vazgeçilmezleri

Ligde 2018-2019 sezonunda tüm maçlarda 90'ar dakika sahada kalan tek oyuncu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Leo Schwechlen oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda tüm maçlarda 90'ar dakika forma giyen tek oyuncu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Leo Schwechlen oldu.
Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda bazı oyuncular istikrarıyla öne çıktı. Fransız futbolcu Schwechlen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasıyla 34 maçta 90'ar dakika sahada kaldı ve Süper Lig'te bu sezon bunu başaran tek oyuncu unvanını elde etti.

Medipol Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok ile Kasımpaşa formasıyla 9 gol atan Mısırlı futbolcu Trezeguet, 34 maçta 3 bin 55 dakika süre aldı. Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir'in en önemli isimlerinden Edin Visca ise 34 maçta 3 bin 49 dakika görev yaptı. Süper Lig'de her maçta görev alan diğer oyuncular Çaykur Rizesporlu Vedat Muric ile Gökhan Akkan oldu. Fileleri 17 kez havalandıran Muric 3 bin 24, kaleci Gökhan Akkan ise 3 bin 16 dakika şans buldu.

Süper Ligin vazgeçilmezleri

Ligde en fazla süre alan 15 futbolcu şöyle:
Kulüp adı Futbolcu Maç sayısı Toplam dakika
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Leo Schwechlen 34 3060
Medipol Başakşehir Mert Günok 34 3055
Kasımpaşa Trezeguet 34 3055
Medipol Başakşehir Edin Visca 34 3049
Çaykur Rizespor Vedat Muric 34 3024
Çaykur Rizespor Gökhan Akkan 34 3016
Demir Grup Sivasspor Hakan Arslan 33 2970
Galatasaray Fernando Muslera 33 2970
Atiker Konyaspor Serkan Kırıntılı 33 2970
Medipol Başakşehir Caicara 33 2970
Göztepe Beto 33 2965
Kasımpaşa Popov 33 2922
Göztepe Titi 32 2880
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İbrahim Sehic 32 2880
Antalyaspor Nazım Sangare 32 2880

Çaykur Rizespordan flaş Vedat Muriç açıklaması
Çaykur Rizespor'dan flaş Vedat Muriç açıklaması
Galatasaray 22. şampiyonluk kupasını aldıSüper Lig’in 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, kupasını Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen görkemli törenle aldı.
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