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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.12.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Süper Lig'in teknik adam dosyası! Tam 11 kez...

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Süper Lig'in teknik adam dosyası! Tam 11 kez...

Medipol Başakşehir'in liderliğiyle biten ligin ilk devresi teknik direktör değişikliği açısından hareketli geçti. Spor Toto Süper Ligi'nin ilk yarısında 11 takım teknik direktör değişikliğine gitti. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de 17 haftada üç farklı teknik direktör görev yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk devresinde kulüplerin 11'i teknik direktör değiştirdi. Ligde mücadele eden 18 takımdan 11'i alınan kötü sonuçların ardından çareyi teknik direktör değişikliğinde aradı. Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve MKE Ankaragücü'nde teknik direktör ayrılığı yaşandı.

İlk devre istediği sonuçları alamayarak küme düşme hattında kalan Fenerbahçe, üç teknik adamla çalıştı. Sarı-lacivertli takımın kulübesinde Hollandalı çalıştırıcılar Phillip Cocu ve Erwin Koeman ile Ersun Yanal yer aldı. Antalyaspor, Beşiktaş, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ise sezona başladıkları teknik direktörlerle devreyi tamamladı.

- Yenilerden erken değişiklik

Çaykur Rizespor ile geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan İbrahim Üzülmez'in, Karadeniz ekibiyle Süper Lig macerası sadece 4 hafta sürdü. İlk 4 haftada 2 puan toplayabilen Çaykur Rizespor, Üzülmez'in yerine göreve Okan Buruk'u getirdi ancak devre arasına son sırada girmekten kurtulamadı.

Sezona iyi başlayamayan ligin bir başka yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor da kötü gidişat üzerine teknik direktör değiştirmeyi tercih etti. İlk 6 haftada sadece 2 puan alabilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, takımı Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yol ayrımına giderken, "Şifo" lakaplı Mehmet Özdilek ile anlaştı.

- Hakan Keleş'ten "süper" performans

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Demir Grup Sivasspor, 11. haftada Atiker Konyaspor karşısında alınan beraberliğin ardından teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdı. Sivas temsilcisi, yoluna yardımcı antrenör Hakan Keleş ile devam etme kararı aldı.

İlk 11 haftada 11 puan toplayabilen Demir Grup Sivasspor, Hakan Keleş yönetiminde çıktığı 6 maçta ise hanesine 13 puan yazdırdı.

Keleş'in ilk maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor, İstanbul'da lider Medipol Başakşehir'i de 1-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Demir Grup Sivasspor, Keleş idaresindeki tek mağlubiyeti 17. haftada 4-2'lik skorla Galatasaray deplasmanında aldı.

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- Yabancılar tutunamadı

Spor Toto Süper Lig'de şu an tüm takımların başında yerli teknik direktörler yer alıyor. Sezonun ilk yarısında görev yapan üç yabancı teknik direktör de ligde tutunamadı. Sezona Hollandalı teknik direktör Cocu ile başlayan Fenerbahçe, ilk 10 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 9 puan toplayabildi.

MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası Cocu'nun görevine son verilirken, yola teknik ekipte yer alan bir diğer Hollandalı Erwin Koeman ile devam edildi ancak işler yine iyi gitmedi. Ligin 15. haftasında Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, 17. sıraya geriledi. Küme düşme hattına giren Fenerbahçe'de yönetim, taraftarların da istediği, sarı-lacivertli takımda daha önce şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal ile sözleşme imzaladı. Süper Lig'de bu sezon görev yapan diğer yabancı teknik direktör ise Akhisarspor'da sezona başlayan Bosna Hersekli Safet Susic oldu. Akhisarspor, Süper Lig'de ilk 5 maçında kazanamayınca Susic ile 6. hafta öncesi yolları ayırdı.

- İki takım çalıştırdılar

Teknik direktörlerden Kemal Özdeş ve Bayram Bektaş, bu sezon iki farklı takımın kulübesinde yer aldı. Sezona Kasımpaşa'da başlayan Kemal Özdeş, İstanbul ekibiyle ligde 4'te 4 yaptı. Ancak daha sonra işler kötü gitmeye başladı ve Kasımpaşa, üst üste 3 maçını kaybetti. Kötü sonuçların üzerine Kasımpaşa ile yolları ayrılan Özdeş, Göztepe'nin başına geçti. Göztepe'de alınan art arda 4 yenilgi üzerine 16. hafta öncesi Bayram Bektaş dönemi sona erdi.

İsmail Kartal'ın Spor Toto Süper Lig'e taşıdığı MKE Ankaragücü, ilk 11 haftada 19 puan toplayarak sezona iyi başlamasına rağmen daha sonra düşüşe geçti. Ardından çıktığı 5 maçta sadece bir puan alabilen başkent temsilcisinde Kartal, 4-0'lık Demir Grup Sivaspor mağlubiyeti sonrası yönetimi kaynak oluşturamadığı gerekçesiyle eleştirdi. Sarı-lacivertli yönetim, bunun üzerine Kartal'ın görevine son verdi. MKE Ankaragücü devrenin son maçına ise yeni çalıştırıcısı Bayram Bektaş idaresinde çıktı. Başkent ekibi, Bayram Bektaş'ın eski takımı Göztepe'ye 3-0 mağlup olarak ilk yarıyı 20 puanla 12. sırada bitirdi.

- Tecrübeliler bir arada

Ligde takımların yanı sıra Süper Lig'in tecrübeli teknik adamları arasında da rekabet yaşanıyor. Türk futbolunun önemli teknik adamlarından Mustafa Denizli, ŞenolGüneş, Fatih Terim, Ersun Yanal, Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman, takımlarıyla başarı arıyor. Altı teknik adam arasında Süper Lig'de şampiyonluk yaşamayan tek isim olan Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir, devre arasına en yakın rakiplerinin 6 puan önünde lider girdi. Hem Abdullah Avcı hem de Medipol Başakşehir, ilk lig kupasını elde etme yolunda ikinci yarıya avantajlı başlayacak.

- Teknik direktör raporu

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk devresinde görev yapan teknik direktörler şöyle:

Takımlar Teknik direktörler

Antalyaspor Bülent Korkmaz

Akhisarspor Safet Susic, Cihat Arslan

Atiker Konyaspor Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman

Aytemiz Alanyaspor Mesut Bakkal, Sergen Yalçın

Beşiktaş Şenol Güneş

Bursaspor Samet Aybaba

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mehmet Altıparmak, Mehmet Özdilek

Çaykur Rizespor İbrahim Üzülmez, Okan Buruk

Demir Grup Sivasspor Tamer Tuna, Hakan Keleş

Evkur Yeni Malatyaspor Erol Bulut

Fenerbahçe Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal

Galatasaray Fatih Terim

Göztepe Bayram Bektaş, Kemal Özdeş

Kasımpaşa Kemal Özdeş, Mustafa Denizli

Kayserispor Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman

Medipol Başakşehir Abdullah Avcı

MKE Ankaragücü İsmail Kartal, Bayram Bektaş

Trabzonspor Ünal Karaman

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