Süper Lig'in süper dramı

4 büyükler forma göğüs reklamlarından yılda 10 ila 40 milyon TL arasında gelir elde ederken, bu rakam Anadolu kulüplerinde 1 milyon TL’ye kadar düşüyor. Söz konusu rakamlar 34 haftalık lig maratonunun tamamı baz alınarak hesaplanıyor. Eğer bir kulüp sezona sponsorsuz başlamış ise, göğüs reklamından aldığı para 300 bin TL’ye kadar düşüyor.

Ve UEFA, Fenerbahçe camiasının aylardır heyecanla beklediği kritik kararını açıkladı. UEFA, Finansal Fair Play kriterlerine uymadığı belirlenen sarı lacivertli kulübe Avrupa kupalarından men cezası vermezken, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında elde edeceği UEFA gelirlerinden kesilmek kaydıyla 2 milyon Euro para cezası verdi ve bazı taleplerde bulundu. Buna göre sarı lacivertli kulüp söz konusu iki sezonda transferde en az 1 milyon Euro pozitif bakiyeye ulaşmak zorunda. Fenerbahçe bu kurala uyulmazsa, yeni transferlerini UEFA turnuvalarındaki kadrosuna yazamayacak. Fenerbahçe yine bu iki sezonda katılacağı

UEFA turnuvalarına 23’ten fazla oyuncu bildiremeyecek. Sarı lacivertli kulüp mevcut borcunu 15 Ekim 2019 tarihine kadar yapılandırırsa, 2 milyon Euro’luk para cezası 1 milyon Euro’ya düşürülecek. UEFA’nın Avrupa’dan men cezası vermemesi taraftarlar arasında sevinç yaratırken, yönetimin bugün konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

G.Saray, Türkiye ve Avrupa için ayrı sponsorlar bulabilir

2019-20 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek kulüplerden Beşiktaş, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor, Antalyaspor, Rizespor, Denizlispor, Alanyaspor, Gazişehir ve Ankaragücü’nün halihazırda forma göğüs sponsorları bulunuyor. Buna karşın Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği kulüpleri herhangi bir firma ile anlaşmış değil. Galatasaray yönetimi, geçen sezon da anlaşmalı olduğu Nef İnşaat ile görüşmelerini sürdürüyor. Son aşamaya gelen pazarlıkların önümüzdeki hafta içinde bitmesi bekleniyor. Sarı kırmızılı kulübün ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının ulaşım ve forma göğüs sponsorluğu için Türk Hava Yolları ile anlaşması bekleniyor. Trabzonspor Kulübü de başkan Ahmet Ağaoğlu’nun ifadesine göre, iki firma ile görüşmelerini sürdürüyor. Bordo mavili yöneticiler sezon başlayana dek bir şirketle anlaşmayı planlıyor.

F.Bahçe 35.5, Beşiktaş 18 milyon TL kazanıyor

Forma göğüs sponsorluklarında şu ana kadar en yüksek rakamı Fenerbahçe aldı. Geçen sezon Avis firmasıyla 1+1 yıllık anlaşma yapan sarı lacivertli kulüp önümüzdeki sezon da aynı şirket ile yola devam edecek ve bu anlaşmadan 35.5 milyon lirayı kasasına koyacak. Beşiktaş ise uzun yıllardır anlaşmalı olduğu Vodafone ile sözleşmesini yeniledi. 2 yıllık anlaşma yapan Beşiktaş 2019-20 sezonunda 18 milyon lirayı kasasına koyacak. Süper Lig’e yeni yükselen takımlardan Denizlispor’un Yukatel firmasıyla imzaladığı anlaşma hem forma göğüs reklamını hem de isim sponsorluğunu kapsıyor. Yeşil siyahlı takım gelecek sezon ligde ‘Yukatel Denizlispor’ adıyla mücadele edecek ve formasında da aynı şirketin reklamı bulunacak. Denizlispor’un bu anlaşma karşılığında alacağı toplam rakam 1 milyon Euro. MKE Ankargücü de dün Beypazarı Maden Suyu firmasıyla 1 yıllık forma reklamı anlaşması imzaladı.