Süper Lig'in penaltı zaafı! Son 10 yılın...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'in penaltı zaafı! Son 10 yılın...
GeriFutbol Süper Lig'in penaltı zaafı! Son 10 yılın...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
29.05.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Süper Lig'in penaltı zaafı! Son 10 yılın...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'in penaltı zaafı! Son 10 yılın...

Süper Lig'de 121 penaltı vuruşundan 84'ünün gol olduğu 2018-2019 sezonu son 10 sene içinde en fazla penaltı kaçırılan yıl oldu. Son 10 sezonda Fenerbahçe ve Galatasaray en fazla penaltı kazanan takımlar oldu.

Bu sezon maçlarda 121 kez beyaz nokta gösterildi. 2018-2019 sezonu son yıllarda en fazla penaltı kararının verildiği sezon olarak dikkati çekti. Hakemler, geçen sezon 108, 2016-2017'de ise 114 kez penaltı noktasını gösterdi. 2009-2010 sezonunda ise hakemler 44 kez penaltı noktasına gitti.

- En fazla penaltı kaçırılan sezon

İlk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin hayata geçirildiği sezonda 121 penaltı vuruşundan 84'ü gol olarak kayıtlara geçti. Penaltıların yüzde 69,4 oranında gole çevrildiği bu sezon son 10 yıl içinde en fazla penaltı kaçırılan sene oldu.

2011-2012'de 73 penaltıdan 52'si gol olmuş ve penaltıların gol olma oranı da yüzde 71,2'de kalmıştı. Ligde 2010-2011 sezonunda 58 penaltı vuruşundan 49'unda meşin yuvarlak yüzde 84,5 oranında filelerle buluştu.

Galatasaraydan son dakika transfer haberleri Dünyaca ünlü golcü...
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Dünyaca ünlü golcü...

- Son 10 sezonun penaltı vuruşları

Ligde son 10 sezonda toplam penaltı sayısı, bunlardan kaçının gol olduğu ve gol olma oranları şöyle:

Sezon / Penaltı / Gol / Oran
2009-2010 44 36 81,8
2010-2011 58 49 84,5
2011-2012 73 52 71,2
2012-2013 64 47 73,4
2013-2014 88 67 76,1
2014-2015 81 67 82,7
2015-2016 95 75 78,9
2016-2017 114 91 79,8
2017-2018 108 87 80,6
2018-2019 121 84 69,4
TOPLAM 846 655 77,4

- Son 10 sezonda en çok penaltı kullanan Fenerbahçe ve Galatasaray

Son 10 sezonda 34 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de bu periyotta sürekli ligde yer alan ekiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray 61, Trabzonspor 55, Beşiktaş 53 ve Bursaspor için 43 kez penaltı kararı verildi. Bu takımlardan Galatasaray 61 vuruştan 50'sini Fenerbahçe ise 49'unu gole çevirdi.

- Tüm penaltı atışları

Son 10 sezonda takımların kazandıkları penaltı sayıları, bunlardan kaçının gol olduğu, gol olma oranı ve sezon başına ortalama penaltı sayıları şöyle:

Takım / Sezon / Toplam Gol / Gol olma oranı / Ortalama
Galatasaray 10 61 50 82 6,1
Beşiktaş 10 53 43 81 5,3
Fenerbahçe 10 61 49 80 6,1
Bursaspor 10 43 32 74 4,3
Trabzonspor 10 55 39 71 5,5
Gençlerbirliği 9 29 25 86 3,2
Kayserispor 9 32 27 84 3,6
Medipol Başakşehir 9 29 24 83 3,2
Sivasspor 9 36 29 81 4
Antalyaspor 9 39 28 72 4,3
Kasımpaşa 9 48 33 69 5,3
Gaziantespor 8 26 18 69 3,3
Kardemir Karabükspor 7 49 40 82 7
Eskişehirspor 7 34 28 82 4,9
Konyaspor 7 28 21 75 4
Akhisarspor 7 32 23 72 4,6
Çaykur Rizespor 5 36 24 67 7,2
Osmanlıspor 4 18 14 78 4,5
MKE Ankaragücü 4 9 7 78 2,3
Mersin İdmanyurdu 4 21 16 76 5,3
Manisaspor 3 3 3 100 1
Alanyaspor 3 26 19 73 8,7
Göztepe 2 14 12 86 7
Yeni Malatyaspor 2 10 8 80 5
Kayseri Erciyesspor 2 9 7 78 4,5
Orduspor 2 7 5 71 3,5
Elazığspor 2 13 9 69 6,5
Adanaspor 1 5 5 100 5
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 5 5 100 5
Diyarbakırspor 1 4 4 100 4
Bucaspor 1 1 1 100 1
Denizlispor 1 1 1 100 1
Balıkesirspor 1 5 4 80 5
Samsunspor 1 4 2 50 4

Galatasaray 22. şampiyonluk kupasını aldıSüper Lig’in 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, kupasını Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen görkemli törenle aldı.
daha fazla video için

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Süper Ligin penaltı zaafı Son 10 yılın...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Düşler Sahnesi'nde final zamanı! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...
Dzeko İstanbul'a gelmişti! İmzalar atılıyor | Transfer haberleri
Altay’ın gözü Alihan'da
Göztepe'den flaş transfer! Demba Ba...