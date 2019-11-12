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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.11.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Süper Lig'in penaltı dosyası

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Süper Lig'in penaltı dosyası

Ligde geride kalan 11 haftada hakemler, 42 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 35'i golle sonuçlandı. Fenerbahçe ve Trabzonspor, 5 kezle en fazla penaltı kazanan takımlar oldu. Lider Demir Grup Sivasspor'un yanı sıra Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü penaltı kullanmadı.

Ligde 2019-2020 sezonunun ilk 11 haftasında hakemler, 42 kez penaltı noktasını işaret etti. Kullanılan atışların 35'inde top ağlarla buluştu.

Lehine en fazla penaltı verilen takımlar 5 kezle Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu.

Ligde 20 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 5 penaltıyı 2 maçta kazandı. Sarı-lacivertli takım lehine Gaziantep FK maçında 3, Kasımpaşa karşısında ise 2 penaltı kararı çıktı.

Fenerbahçe'nin ilk hafta sahasında Gaziantep FK'yi 5-0 yendiği maçta beyaz noktaya iki kez Victor Moses, bir defa Emre Belözoğlu geldi. Moses penaltı vuruşlarından birisini kaçırırken, Emre hata yapmadı.

Sarı-lacivertli ekibin, 11. haftada Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Vedat Muric, kullandığı iki penaltı atışını da gole çevirdi.
Trabzonspor ise penaltılarda 5'te 3 yaptı. Bordo-mavili ekipte penaltıdan Alexander Sörloth, Daniel Sturridge ve Majid Hosseini birer gol kaydetti. Sörloth ve Hosseini, birer penaltı vuruşundan ise faydalanamadı.

Üç takım penaltı kullanmadı

Fenerbahçe ve Trabzonspor'u, dörder penaltı kazanan Galatasaray, Antalyaspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor takip etti.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir lehine ise ikişer penaltı kararı çıktı.

Ligde bu sezon şu ana kadar lider Demir Grup Sivasspor'un yanı sıra Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü penaltı kullanmadı.

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Stachowiak 3 penaltı kurtardı

Aleyhine en fazla penaltı verilen takımlar ise 5 kezle Aytemiz Alanyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Yukatel Denizlispor oldu.

Yukatel Denizlispor'un Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak, 5 penaltının 3'ünü kurtarmayı başardı.

Medipol Başakşehir'in aleyhine 2 kez penaltı düdüğü çalındı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un aleyhine birer penaltı verildi.

Fenerbahçe, Galatasaray ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un aleyhine penaltı kararı çıkmadı.

Penaltı dosyası

Süper Lig'de ilk 11 haftanın penaltı istatistikleri şöyle:

Takımlar Lehine Aleyhine Gol Kaçan 

Antalyaspor 3 1 1 -
Aytemiz Alanyaspor - - 4 1
Beşiktaş 2 - 1 -
BtcTurk Yeni Malatyaspor 4 - - -
Çaykur Rizespor 3 - 1 -
Demir Grup Sivasspor - - 3 1
Fenerbahçe 4 1 - -
Galatasaray 3 1 - -
Gaziantep FK 3 - 2 1
Gençlerbirliği 1 - 4 -
Göztepe 1 2 2 -
İstikbal Mobilya Kayserispor 1 - 4 1
İttifak Holding Konyaspor 3 - 2 -
Kasımpaşa 1 - 4 -
Medipol Başakşehir 2 - 2 -
MKE Ankaragücü - - 2 -
Trabzonspor 3 2 1 -
Yukatel Denizlispor 1 - 2 3

Fenerbahçe'li Vedat Muriç'in hikayesini izliyoruz...

Süper Ligin penaltı dosyası

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