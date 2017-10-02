Süper Lig'in parlayan yıldızı Kayserispor'un 5 maddede yükselişi

Lider Galatasaray'ı 5 puan geriden takip eden sarı-kırmızılı ekip, geçen yılın şampiyonu Beşiktaş ile aynı puana sahip ve 3. sırada. Kayserispor, şeffaf yönetimi, maliyeti düşük kadrosu ve bir çok konuda ön plana çıktı.

Süper Lig'in 12.5 milyon euroluk harcama ile en ucuz takımı olan ve sezona 19 oyuncu transfer ederek giren Kayserispor’un bu önlenemeyen ve puan cetvelindeki hızlı tırmanışındaki başarısı şöyle gerçekleşti:

1-ŞEFFAF YÖNETİM: Daha önceleri Kayseri Erciyesspor’da da görev yapan Doktor Erol Bedir başkanlığındaki Kayserispor yönetimi göreve geldiği günden bu yana şeffaf bir yönetim tarzı ve hesap verebilir anlayış benimsedi. Bu çerçevede kulüp-taraftar-medya bütünleşmesini sağladı. Kulüp internet sitesinden tüm harcamalar kalem kalem kamuoyuna sunuldu. Tesisler, antrenmanlar sporseverlere açıldı. Sarı-kırmızılı kulüp kurulduğu 1966 yılından bu yana ilk kez bir mali genel kurul yaparak, gelir-gider tablosunu, borçlarını ve harcamalarını spor kamuoyuna duyurdu. Kulüp idari yapılanması değiştirildi.

2-LİGİN EN UCUZ TAKIMI: Kayserispor bu sezon birbirine denk 19 oyuncuyu renklerine kattı. Bunlardan gelecek vaad eden ve yıldız oyuncu olarak belirlenen 3’ü 1'inci Lig takımlarına kiralandı. Kayserispor, transferde çok titiz davrandı ve menajer kumpasına gelmeden, araştırıp soruşturarak, tam bir Kayserili gibi davranıp, 12.5 milyon euro ile Türkiye Süper Ligi'nin en ucuz ve başarılı takımını kurdu. Wellinton krizini iyi yönetip kasasına 1.5 milyon euro koyarken, Ganalı dünya yıldızı Asamoah Gyan’ı da transfer piyasasındaki rakamların çok altında kadrosuna kattı. Kayserispor ligin en çok gol atan takımlarından biri olurken, defansı da deyim yerindeyse taş gibi isimlerden oluşturdu.

3-ROMEN TEKNİK ADAM FAKTÖRÜ: Romen teknik adam Marius Sumudica ile sezon bitiminde anlaşma yapıldı. Kayserispor, teknik adam konusunda, A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu’nun de kefilliğinde elini çabuk tutup, Romanya şampiyonu Astra’nın başarılı, hırslı, sempatik hocasını Kayseri’ye getirdi. Sezonu erken açan Kayserispor birbirine denk 24 oyuncu ile rekabet yarattı. Bırakın maçları antrenmanlar bile Süper Lig maçı kalitesinde geçmeye başladı. Geçtiğimiz sezon 11'de oynatacak futbolcu da zorlanan Kayserispor, Sumudica yönetiminde bu kez birbirine denk, rekabet ve uyum güçlüğünü atlatan oyuncuları nedeniyle 11 oluşturmakta zorlandı. Bu rekabet nedeniyle Varela ve Asamoah Gyan gibi dünya yıldızı futbolcular bile Kayserispor’da yedek kulübesinde oturdu. Sumudica cana yakınlığı, hırsı ve esprileriyle Kayserispor taraftarının sevgisini kazandı. Sumudica, 3-5-2 taktiğiyle çıktığı Galatasaray farklı yenilgisinden ders alıp, 4-4-2’ye döndü. Sezon başında oynatmak istediği 3-5-2 sisteminde ısrarcı olmadı.

4-KAPTANLAR TAKIMI: Kayserispor, tam bir kaptanlar takımı oldu. Galatasaray’da kaptanlık pazubandı taşıyan ve kendi memleketi Kayseri’de adeta ikinci bahar yaşayan Umut Bulut, Gana Milli Takımı'nın kaptanı Asamoah Gyan, Romanya Milli Takımı kaptanı Christian Sapunaru ve sarı kırmızılı takımın son anda A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu’nun önerisiyle renklerine kattığı Shaktar Donetsk’in Ukraynalı kaptanı Kucher takımı toparladı. Tecrübelerini takıma aktarıp, bütünleşme sağladılar. Hele hele Umut Bulut, 90 dakika rakiplerine tam saha pres yaparak, iki kişilik koşup birbirinden güzel goller atıp, Kayserispor’u zirveye taşıyan isimler arasında yer aldı.

5-TARAFTAR DESTEĞİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ: Küskün Kayserispor taraftarı tribünlere döndü. 13 bin kombine bilet satan Kayserispor, her maçını en az 18-20 bin taraftara oynamaya başladı. Son Bursaspor maçını, cumartesi günü gündüz oynamasına karşın 18 bin 457 taraftar izledi. Kayserispor, kent merkezinde passolig için merkez, bir de store mağazası açtı. Taktik çalışmaları dışında tüm antrenmanlar ve Karpuzatan Tesisleri taraftara kapılarını açtı.