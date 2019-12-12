Süper Lig'in lideri Sivasspor'un şampiyonluk oranı şaşırttı!

iddaa'da şampiyonluk oranları güncellendi, favori değişmedi ama lig lideri Sivasspor'un oranı şaşırttı.

FAVORİ FENERBAHÇE, SİVASSPOR'A 15,00 ORAN!

Ligin ilk yarısının bitimine sayılı haftalar kala ‘4 büyükler’in yarışı iddaa’da da zirve rekabetine dönüştü.

Sezona favori olarak başlayan Galatasaray yarışta zirveyi Fenerbahçe’ye kaptırdı. Ligin ilk haftalarında ‘oran’ ve ‘oynanma’ kriterlerinde ön plana çıkan Sarı-Kırmızılı takım, üst üste puan kayıplarının ardından 2. sıraya indi.

Sarı lacivertliler yüzde 24’lük oynanma oranı ve en düşük oranla favori olarak ilk sıraya yerleşti...

Gençlerbirliği maçı öncesi 2,70 olan "Fenerbahçe şampiyon olur" iddaa oranı, an itibariyle 2,65'e gerilemiş durumda...

Sezona puan kayıplarıyla başlayan, üst üste aldığı 6 galibiyet ile zirve tırmanışına geçen Beşiktaş'a verilen oran ise 4,50'den 4,00'e düştü.

Avrupa kupalarından elenen, son 3 haftada tek galibiyeti bulunan Galatasaray'ın şampiyonluğuna 3,00 oran verilmiş durumda...

6 maçtır kazanan, her maç en az 2'şer gol atıp 14 hafta sonunda 30 puanla zirvede bulunan Sivasspor'a ise 15,00 oran açıklandı!

Yiğidolar'ın oranı 3-1'lik Yeni Malatyaspor zaferi öncesi 20,00'ydi...

Misli.com’da uzun vadeli bahisler arasına yer alan, sezon sonuna kadar devam edecek olan yarışa siz de ortak olabilirsiniz.

Şampiyonu doğru tahmin ederek sezon sonu çifte zafer yaşama fırsatını kaçırmayın.

İşte tüm oranlar...

Fenerbahçe - 2,65

Galatasaray - 3,00

Beşiktaş - 4,00

Trabzonspor - 7,50

Başakşehir - 15,00

Sivasspor - 15,00

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