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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.11.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Süper Lig'in lideri Sivasspor, 10 sezon sonra ilk kez koltukta!

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Süper Lig'de 11. hafta sonunda 21 puan toplayan Demir Grup Sivasspor'da, 2008-2009 sezonundan sonra ligde liderlik koltuğuna oturmanın mutluluğu yaşanıyor.

Süper Lig'de ilk kez 2005-2006 sezonunda mücadele eden kırmızı-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde bazı haftaları lider kapattı. Sivas temsilcisi, söz konusu sezonu şampiyon Galatasaray'ın 6 puan gerisinde averajla 4. sırada tamamladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 2008-2009 sezonunun 15. haftasında da 31 puan ve averajla liderliğe yükselen Sivasspor, 16 hafta liderlik koltuğunda kalmış, daha sonra koltuğunu Beşiktaş'a kaptırmıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Beşiktaş'ın 71 puanla şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunu 66 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.

- 10 yıl sonra gelen liderlik

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bu sezon başında göreve getirilmesiyle ligde iyi bir hava yakalayan Sivas temsilcisi, geride kalan 11 haftalık periyotta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 21 puan toplamayı başararak liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Kadrosunda en çok yerli oyuncu bulunduran kırmızı-beyazlılar, Çalımbay'ın bu sezon en çok forma şansı verdiği Hakan Arslan, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gibi isimlerle yükselişe geçti.

- Üst üste iki sezon ilk yarıları lider tamamlamıştı

Şampiyonluğu kovaladığı 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında ilk yarıları lider tamamlayan Sivasspor'un bu sezonki başarısı da taraftarlarını heyecanlandırdı.

Kentte terzilik yapan Bülent Bilal Selvili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un 2008-2009 sezonunda şampiyonluğu kıl payı kaçırdığını söyledi.

- "Bir şampiyon daha Anadolu'dan çıksın"

Sivasspor'un hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Selvili, "10 yıl sonra aynı heyecan ile memleket bir bayram havasına girdi. Sonuna kadar Rıza hocamıza ve yönetimimize güveniyoruz. Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız. En kötü ihtimal Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz. Bir şampiyon daha Anadolu'dan çıksın, onu destekleyelim. Yıllardır Sivasspor'u takip ediyorum ve çok heyecanlıyım. 10 yıl aradan sonra gelen liderlik bizi biraz daha şahlandırdı." diye konuştu.

Berber Hüseyin Akgül ise 10 yıl aradan sonra gelen başarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara güveninin sonsuz olduğunu aktaran Akgül, "Hedefimiz 2008-2009 ruhuyla şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Çılgınlar 58 Taraftar Grubu tribün sorumlusu Fatih Şeker de kırmızı-beyazlı ekibin ligi ilk 5 içerisinde tamamlayacağına inancının sonsuz olduğunu dile getirdi.

Taraftarlardan takımlarını gerek iç sahada, gerekse deplasmanda yalnız bırakmamalarını isteyen Şeker, "Şehrin ve taraftarların daha çok sahiplenmesi ve daha çok istemesi lazım. Şehri havaya sokmak için bir çalışmamız var. Bayrak kampanyası başlatacağız. Cadde ve sokaklarımızı kırmızı-beyazlı renklerle süsleyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Sivasspor 4 gün izinli
Sivasspor 4 gün izinli

- 5 sezonun en iyisi

Ligde geçen hafta sonu İttifak Holding Konyaspor'u 2-0 yenerek puan cetvelinde liderlik koltuğuna oturan Sivasspor, 11. haftalar itibarıyla Süper Lig'de mücadele ettiği son 5 sezonun en başarılı performansını sergiledi.

İlk 11 hafta itibarıyla 2014-2015 sezonunda 9 puan, 2015-2016'da 9 puan, 2017-2018'de 19 puan ve 2018-2019'da 11 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon ise 21 puana ulaştı.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda 22 puan toplamıştı.

Sivas ekibi, 2016-2017 sezonunda ise TFF 1. Lig'de mücadele etmişti.

- İç sahada yenilmedi

Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 6 maçın 5'ini kazanırken, 1'inde berabere kaldı. İç sahadaki 6 maçlık periyotta 16 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde ise 4 gol gördü.

Sahasında Beşiktaş'ı 3-0, Trabzonspor'u 2-1, MKE Ankaragücü'nü 3-1, Antalyaspor'u 2-1 ve İttifak Holding Konyaspor'u 2-0 yenen Sivas temsilcisi, Gazişehir Gaziantep'le 1-1 berabere kalarak iç sahada 16 puan topladı.

Kırmızı-beyazlılar bu performansıyla iç sahada da puan cetvelinde liderlik koltuğuna oturdu.

Sivasspor, evindeki son yenilgisini geride kalan sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla almıştı. 

Süper Ligin lideri Sivasspor, 10 sezon sonra ilk kez koltukta

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