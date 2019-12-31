Süper Lig'in istikrar abideleri

İlk yarısı sona eren Süper Lig'de 31 futbolcu, 17 maçın tamamında da forma giydi.

Ağustos ayının ortasında başlayan Süper Lig'de 4,5 ay süren ilk yarıda 18 takımda 429 farklı futbolcu forma giydi. Rakipleriyle mücadele eden futbolcular, takım arkadaşlarıyla da sıkı bir forma rekabetine girdi.

Ligin ilk yarısında 15 takımdan toplam 31 futbolcu, performanslarıyla teknik direktörlerin vazgeçilmezi oldu. İstikrar abidesi oyuncular, sakatlık yaşamazken, cezalı duruma da düşmedi.



14 futbolcu 90'ar dakika süre aldı



Bu futbolculardan 14'ü tüm karşılaşmalarda 90'ar dakika forma giydi ve toplamda bin 530'ar dakika sahada kaldı.

Antalyaspor'dan Nazım Sangare, Aytemiz Alanyaspor'dan Jose Marafona, BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan Fabien Farnolle, Çaykur Rizespor'dan Dario Melnjak, Demir Grup Sivasspor'dan Aaron Appindangoye ile Caner Osmanpaşa, Fenerbahçe'den Altay Bayındır, Gaziantep FK'den Alin Dorinel Tosca ile Jean Armel Kana Bıyık, Medipol Başakşehir'den Edin Visca ile Mert Günok, MKE Ankaragücü'nden Korcan Çelikay ile Michal Pazdan ve Yukatel Denizlispor'dan Adam Stackhowiak ilk yarının tamamında süre alan isimler oldu.



İlk yarının vazgeçilmezleri



Süper Lig'in ilk yarısında 17 maçın tamamında da süre alan futbolcular ve sahada kaldıkları süreler şöyle:

Takım Futbolcu Süre

Antalyaspor Nazım Sangare 1530

Aytemiz Alanyaspor Jose Marafona 1530

BtcTurk Yeni Malatyaspor Fabien Farnolle 1530

Çaykur Rizespor Dario Melnjak 1530

Demir Grup Sivasspor Aaron Appindangoye 1530

Demir Grup Sivasspor Caner Osmanpaşa 1530

Fenerbahçe Altay Bayındır 1530

Gaziantep FK Alin Dorinel Tosca 1530

Gaziantep FK Jean Armel Kana Bıyık 1530

Medipol Başakşehir Edin Visca 1530

Medipol Başakşehir Mert Günok 1530

MKE Ankaragücü Korcan Çelikay 1530

MKE Ankaragücü Michal Pazdan 1530

Yukatel Denizlispor Adam Stackhowiak 1530

Fenerbahçe Ozan Tufan 1527

Gençlerbirliği Stephane Sessegnon 1517

Trabzonspor Alexander Sörloth 1511

Trabzonspor Antony Nwakaeme 1495

BtcTurk Yeni Malatyaspor Adis Jahovic 1494

Gaziantep FK Papy Djilobodji 1486

Demir Grup Sivasspor Mamadou Samassa 1484

İttifak Holding Konyaspor Jens Jonsson 1445

Demir Grup Sivasspor Mert Hakan Yandaş 1439

İttifak Holding Konyaspor Deni Milosevic 1419

Aytemiz Alanyaspor Anastasios Bakasetas 1398

Yukatel Denizlispor İsmail Aissati 1290

Yukatel Denizlispor Modou Barrow 1263

BtcTurk Yeni Malatyaspor Guilherme Marques 1228

Göztepe Halil Akbunar 971

Demir Grup Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt 682

Kasımpaşa İlhan Depe 553

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