Süper Lig'in istatistik şampiyonu Fener
Ligde 12 hafta geride kalırken, Fenerbahçe, elde ettiği istatistiklerle en başarılı takım olarak göze çarpıyor.
Sarı lacivertliler, yüzde 64.2 ile ligin en fazla topa sahip olan takımı... Ersun Yanal’ın öğrencileri 43 net gol pozisyonu ile bu alanda da zirvede. Rakip kaleye çektiği 201 şut ile en fazla şut atan takım olan Fenerbahçe, bunlardan 68’inde isabet buldu ve yine ilk sırada kendine yer buldu. Pas istatistiklerinde de son derece başarılı olan sarı lacivertliler yüzde 85.3’lük isabet oranıyla liderliği elinde tutarken, 150 kilit pas ile de birinci pozisyonda bulunuyor.
Rakip yarı sahanın son bölümündeki istatistiklerde de ilk sıranın sahibi olan Fenerbahçe, üçüncü bölgede 1981 kez topla buluşurken aynı bölgede yaptığı 1330 pas ile de rakiplerinin önünde yer alıyor. Sarı lacivertliler ceza sahasında 296 kez topla buluşarak bu istatistikte de zirvenin sahibi.
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