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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Süleyman ARAT
19.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Süper Lig'in istatistik şampiyonu Fener

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Ligde 12 hafta geride kalırken, Fenerbahçe, elde ettiği istatistiklerle en başarılı takım olarak göze çarpıyor.

Sarı lacivertliler, yüzde 64.2 ile ligin en fazla topa sahip olan takımı... Ersun Yanal’ın öğrencileri 43 net gol pozisyonu ile bu alanda da zirvede. Rakip kaleye çektiği 201 şut ile en fazla şut atan takım olan Fenerbahçe, bunlardan 68’inde isabet buldu ve yine ilk sırada kendine yer buldu. Pas istatistiklerinde de son derece başarılı olan sarı lacivertliler yüzde 85.3’lük isabet oranıyla liderliği elinde tutarken, 150 kilit pas ile de birinci pozisyonda bulunuyor.

Rakip yarı sahanın son bölümündeki istatistiklerde de ilk sıranın sahibi olan Fenerbahçe, üçüncü bölgede 1981 kez topla buluşurken aynı bölgede yaptığı 1330 pas ile de rakiplerinin önünde yer alıyor. Sarı lacivertliler ceza sahasında 296 kez topla buluşarak bu istatistikte de zirvenin sahibi.

Garry Rodrigues milli takımda coştu
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Süper Ligin istatistik şampiyonu Fener

Süper Ligin istatistik şampiyonu Fener

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