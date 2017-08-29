Süper Lig'in incisi Antalya'da

17 Haziran'da başlayan transfer sezonunda bir birinden önemli yıldızların adresi olan Süper Lig'de kulüpler arayışlarını sürdürürken, bugüne kadar yapılan transferler arasında en dikkat çeken isim Antalyaspor'un Fransız yıldızı Samir Nasri oldu.

Beşiktaş'ta Pepe, Fenerbahçe'de Valbuena, Galatasaray'da da Gomis attıkları imzalarla gündem yaratırken, Samir Nasri hem imza töreniyle hem de değeriyle rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.

Kanal V'nin haberine göre; transfer borsasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre belirlenen listede temsilcimiz Antalyaspor'un yıldızı Samir Nasri, Süper Lig'in en değerli ismi olmayı başardı.

Bonservis bedeli olmadan Kırmızı-Beyazlıların yolunu tutan 30 yaşındaki futbolcu, 16 milyon Euro değeriyle bu alanda zirvede yer alıyor.

8 Eylül'de sona erecek transfer sezonu devam ederken, değer sıralamasında 2. basamakta 13 milyon Euro ile Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, 3. basamakta ise 12 milyon Euro ile Galatasaray'ın yeni transferi Sofiane Feghouli yer alıyor.