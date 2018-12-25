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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.12.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

Süper Lig'in ilk yarısına VAR damgası!

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Süper Lig'in ilk yarısına VAR damgası!

Türk futbolunda bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 98 kararın değişmesini sağladı.

Türkiye'de geçen sezon çevrimdışı olarak denenen, Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda da kullanılan VAR, Süper Lig'de de hakem hatalarını daha aza indirmek amacıyla uygulandı.

Sistem, hakemlere birçok pozisyonda yardımcı oldu. Uygulama sayesinde tartışmalı kararlar yeniden gözden geçirilip düzeltildi.

İlk yarıda birçok pozisyonda kullanılan VAR sayesinde hakemler 98 kez kararlarını değiştirdi.

- En fazla gol iptali yapıldı

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında VAR sayesinde en çok gol iptali gerçekleştirildi. Hakemler, topun ağlara gittiği 24 pozisyonun öncesinde golü atan takım aleyhine; ofsayt, faul veya elle oynama gibi bir ihlal tespit etti.

Gol iptali kararlarından da en fazla Bursaspor etkilendi. Yeşil-beyazlıların rakip filelere gönderdiği 5 top gol değeri kazanmadı. Bursaspor'u üçer golü iptal edilen Beşiktaş ve Kasımpaşa izledi. Galatasaray, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'un 2'şer golü VAR uygulamasına başvurularak sayılmazken, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe, Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor'un 1'er golü iptal edildi.

- Bursasporlu Sakho'nun VAR şanssızlığı

Video Yardımcı Hakem uygulamasının ardından 3 golü iptal edilen Bursasporlu Diafra Sakho, en şanssız isim olarak dikkati çekti.

Senegalli futbolcuyu 2 golü iptal edilen Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile 20 golle krallık yarışında zirvede yer alan Kasımpaşalı Mbaye Diagne izledi.

Ayrıca 17 futbolcunun da 1'er golü iptal edildi.

- 7 gol VAR ile geldi

Hakemlerin Video Yardımcı Hakem'e gitmeden önce iptal edilen 7 gol kararında değişiklik yapıldı.

Galatasaray'dan Henry Onyekuru, Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne, Kayserispor'dan Deniz Türüç, Atiker Konyaspor'dan Mustapha Yatabare, Demir Grup Sivasspor'dan Robinho, Trabzonspor'dan Burak Yılmaz ve Evkur Yeni Malatyaspor'dan Arturo Mina ile bulduğu 1'er gol, farklı ihlaller gerekçesiyle iptal edildi. VAR'a başvurunun ardından hakemler karar değişikliğine gitti ve gole hükmetti.

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- 27 penaltıya VAR müdahalesi

Süper Lig'in ilk yarısında 27 penaltı pozisyonunda VAR uygulamasına giden hakemler karar değiştirdi. İlk 17 haftada 20 penaltı VAR'a giden hakemlerin karar değiştirmesiyle verildi. Hakemlerin penaltıya hükmettiği 7 pozisyonda ise karar geri alındı.

Hakemlerin devam kararı verdiği ancak sonradan penaltıya dönen kararlardan 3 kez ile en fazla Beşiktaş yararlandı. Akhisarspor, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve MKE Ankaragücü'ne VAR sayesinde 2'şer kez penaltı verildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor lehine ise 1'er kez VAR uygulaması sonrasında penaltıya hükmedildi.

VAR sistemiyle Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe aleyhine 3'er, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor aleyhine 2'şer, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor, Kasımpaşa, Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor aleyhine 1'er kez penaltı karar çıktı. Öte yandan VAR sistemiyle Galatasaray'ın 3, Trabzonspor'un 2, Beşiktaş ve Bursaspor'un ise birer penaltısı iptal edildi.

- 16 kırmızı kart VAR'la çıktı

Hakemler, sezonun ilk yarısında 16 kırmızı kartı VAR incelemesinden sonra çıkardı. Süper Lig'in ilk yarısını son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, 4 kez ile VAR'dan futbolcuları en fazla ihraç edilen takım oldu. Karadeniz temsilcisinde, Koray Altınay, Orhan Ovacıklı, Braian Samudio ve Abdullah Durak, VAR incelemelerinin ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe'den Jailson Siqueira ile Roberto Soldado, Aytemiz Alanyaspor'dan Welinton ile Isaac Sackey, Kayserispor'dan Şamil Çinaz ile Rajko Rotman, Akhisarspor'dan Yevgen Seleznov, Antalyaspor'dan Diego Angelo, Galatasaray'dan Badou Ndiaye, Göztepe'den Andre Castro, MKE Ankaragücü'nden Bakary Kone ve Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar, VAR incelemelerinin ardından oyundan atıldı.

Ayrıca sezonun ilk yarısında hakemler, videodan inceledikten sonra 23 kez sarı kart çıkarırken, 1 kez de penaltı incelemesinde korneri faul olarak değiştirdi.

- En fazla yararlanan hakem

Süper Lig'in ilk yarısında videodan incelendikten sonra karar değişikliğine en fazla giden hakem, Halil Umut Meler oldu.

Halil Umur Meler 13 kez karar değişikliğine gittiği ilk yarıda Fırat Aydınus 11, Bülent Yıldırım, Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan 9'ar kez karardan döndü.

Hüseyin Göçek 8, Özgür Yankaya 7, Serkan Çınar 6, Arda Kardeşler ve Volkan Bayarslan 5'er, Yaşar Kemal Uğurlu 4, Ali Palabıyık ve Ümit Öztürk 3'er, Alper Ulusoy ile Suat Arslanboğa 2'şer, Ali Şansalan ve Halis Özkahya da 1'er kez VAR incelemesinin ardından değişiklik yaptı.

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