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Süper Lig'in ikinci yarısı ne zaman başlayacak? Transfer dönemi ne zaman bitecek?

Süper Lig'in ilk yarısını 17 maçta 36 puan toplayan Medipol Başakşehir lider bitirdi. Galatasaray, 35 puanla Medipol Başakşehir'in en yakın takipçisi. Bu iki takımı 33 puanla Fenerbahçe, 30 puanla Göztepe, Kayseri ve Beşiktaş takip ediyor. Şimdi futbolseverler büyük bir merakla ligin ikinci yarısında neler yaşanacağını merak ediyorlar. Peki, Süper Lig'in ikinci yarısı ne zaman başlayacak? Transfer dönemi ne zaman bitecek?

Hürriyet Haber
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Süper Lig'in ikinci yarısı ne zaman başlayacak diye merak eden sporseverler tarih bilgisini araştırıyorlar. Takımlarının futbol maçlarını izlemek için büyük bir sabırla bekleyen taraftarlar bir diğer yandan da transfer sezonuyla ilgileniyorlar. Peki, Süper Lig'in ikinci yarısı ne zaman başlayacak? Transfer dönemi ne zaman bitecek?

SÜPER LİG'İN İKİNCİ YARISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu, 25 Aralık 2017 akşamı oynanan Osmanlıspor-Akhisarspor mücadelesi ile son buldu. Medipol Başakşehir'in ligin ilk yarısını lider olarak bitirmesinin ardından ikinci yarı, 19 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Kıyasıya mücadeleye sahne olan Süper Lig'de takımlar, şampiyon olmak, Avrupa Kupası'na katılmak ve ligden düşmemek için takımlarını revize etmek istiyor. Taraftarlar da heyecanla kulüplerinden gelecek müjdeyi bekliyor. 4 Ocak 2018 Perşembe Günü başlayan ara transfer sezonu 31 Ocak 2018 Çarşamba Günü son bulacak.

SÜPER LİG'DE 18. HAFTA OYNANACAK MAÇLAR

Süper Lig'in 2. yarısı 19 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. Süper Lig'in 2. yarısı ilk haftası (18. hafta) şu karşılaşmalara sahne olacak:

19 OCAK CUMA

Kasımpaşa-Alanyaspor 20.00

20 OCAK CUMARTESİ

Karabükspor-Gençlerbirliği 14.00

Osmanlıspor-Yeni Malatyaspor 16.30

Fenerbahçe-Göztepe 19.30

21 OCAK PAZAR

Sivasspor-Akhisarspor 14.00

Konyaspor-Trabzonspor 14.00

Bursaspor-Başakşehir 16.30

Antalyaspor-Beşiktaş 19.30

22 OCAK PAZARTESİ

Kayserispor-Galatasaray 20.00

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