Süper Lig'in ikinci yarısı ne zaman başlayacak? 2018'de oynanacak ilk maç..

Süper Lig'in ilk yarısı Medipol Başakşehir liderliğinde tamamlandı. İlk yarıda yeni transferlerle kaynaşma ve sistemlerini oturtma adına ciddi bir efor sarf eden takımlar, ikinci yarıya daha sıkı başlayacak. 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda şampiyonluk yolunda sergilenecek olan mücadeleler futbol zevkini daha da ileri bir noktaya taşıyacak. Peki, Süper Lig'in ikinci yarısı ne zaman başlayacak? İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler
SÜPER LİG'İN İKİNCİ YARISI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu, 25 Aralık 2017 akşamı oynanan Osmanlıspor-Akhisarspor mücadelesi ile son buldu. Medipol Başakşehir'in ligin ilk yarısını lider olarak bitirmesinin ardından ikinci yarı, 19 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.
SÜPER LİG 2. YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'in 2. yarısı 19 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. Süper Lig'in 2. yarısı ilk haftası (18. hafta) şu karşılaşmalara sahne olacak:
19 OCAK CUMA
Kasımpaşa-Alanyaspor 20.00
20 OCAK CUMARTESİ
Karabükspor-Gençlerbirliği 14.00
Osmanlıspor-Yeni Malatyaspor 16.30
Fenerbahçe-Göztepe 19.30
21 OCAK PAZAR
Sivasspor-Akhisarspor 14.00
Konyaspor-Trabzonspor 14.00
Bursaspor-Başakşehir 16.30
Antalyaspor-Beşiktaş 19.30
22 OCAK PAZARTESİ
Kayserispor-Galatasaray 20.00
SÜPER LİG PUAN DURUMU