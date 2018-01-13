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Süper Lig'in ikinci yarısı ne zaman başlayacak? 2018'de oynanacak ilk maç..

Süper Lig çekişmeli bir sezonun ardından ilk yarısı sona erdi. Takımların kıyasıya yarıştığı sezonda liderliği Başakşehir elde etti. Galatasaray ikinci, Fenerbahçe üçüncü ve Beşiktaş'ta dördüncü sırada ilk yarıyı tamamladılar. Şimdi spor severler Süper Lig'de ilk maçın ne zaman oynanacağını merak ediyorlar. İşte 2018 yılında Süper Lig'de oynanacak ilk karşılaşma

Hürriyet Haber
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Süper Lig'in ilk yarısı Medipol Başakşehir liderliğinde tamamlandı. İlk yarıda yeni transferlerle kaynaşma ve sistemlerini oturtma adına ciddi bir efor sarf eden takımlar, ikinci yarıya daha sıkı başlayacak. 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda şampiyonluk yolunda sergilenecek olan mücadeleler futbol zevkini daha da ileri bir noktaya taşıyacak. Peki, Süper Lig'in ikinci yarısı ne zaman başlayacak? İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler

SÜPER LİG'İN İKİNCİ YARISI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu, 25 Aralık 2017 akşamı oynanan Osmanlıspor-Akhisarspor mücadelesi ile son buldu. Medipol Başakşehir'in ligin ilk yarısını lider olarak bitirmesinin ardından ikinci yarı, 19 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.

SÜPER LİG 2. YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'in 2. yarısı 19 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. Süper Lig'in 2. yarısı ilk haftası (18. hafta) şu karşılaşmalara sahne olacak:

19 OCAK CUMA

Kasımpaşa-Alanyaspor 20.00

20 OCAK CUMARTESİ

Karabükspor-Gençlerbirliği 14.00

Osmanlıspor-Yeni Malatyaspor 16.30

Fenerbahçe-Göztepe 19.30

21 OCAK PAZAR

Sivasspor-Akhisarspor 14.00

Konyaspor-Trabzonspor 14.00

Bursaspor-Başakşehir 16.30

Antalyaspor-Beşiktaş 19.30

22 OCAK PAZARTESİ

Kayserispor-Galatasaray 20.00

SÜPER LİG PUAN DURUMU 

Süper Ligin ikinci yarısı ne zaman başlayacak 2018de oynanacak ilk maç..

 

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