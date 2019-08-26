Süper Lig'in ikinci haftasında puan durumu nasıl şekillendi?
Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı bu akşam oynanacak tek maçla bitecek. Haftanın kritik maçında Fenerbahçe deplasmanda, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Trabzonspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş'ta evinde Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek bu sezon 3 puanla tanıştı. Son şampiyon Galatasaray ise sahasında ağırladığı Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. İşte, alınan sonuçların ardından Süper Lig puan durumu...
Süper Lig'de 2. haftanın perdesi, bu akşam oynanacak Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği maçıyla kapanacak. İşte, bu haftanın skorları ve güncel puan durumu...
Beşiktaş-Göztepe: 3-0
MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-1
Alanyaspor-Kasımpaşa: 4-1
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2
Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 2-1
Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 0-2
Galatasaray-Konyaspor: 1-1
Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Bu akşam oynanacak
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