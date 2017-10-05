Süper Lig'in hırçınları Beşiktaş ve Fenerbahçe

Ligin geride kalan 7 haftasında hakemler 311 sarı, 21 de kırmızı kart çıkardı. Süper Lig'de şu ana kadar en fazla kırmızı kartı Beşiktaş ve Fenerbahçeli futbolcular gördü.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 4'er kımızı kartla ligin en hırçın takımları sıralamasında başı çekti. İki takım arasında 6. haftada oynanan derbi maça penaltı ve kırmızı kartlar damga vurdu.

Karşılaşmayı penaltıdan bulduğu gollerle 2-1 kazanan Fenerbahçe'de Neto ve İsmail Köybaşı, Beşiktaş'ta ise Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup kırmızı kart gördü.

Ayrıca Beşiktaş'ta, Kardemir Karabükspor maçında Dusko Tosic, Fenerbahçe'de ise Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında Alper Potuk ve Martin Skrtel takımlarını eksik bıraktı.

Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Osmanlıspor da ikişer kırmızı kartla hırçın takımlar arasına girdi.

Ligde en fazla kırmızı kart 6 ve 3. haftalarda görüldü. Hakemler 6. haftada 7, 3. haftada ise 6 kez kırmızı kartına başvurdu.

Sarı kart istatistiklerinde ise Trabzonspor ilk sırada yer aldı. Hakemler, 7 maçta sarı kartını 26 kez bordo-mavili futbolculara gösterdi.

Ligin en hırçın takımlarından Beşiktaş'a 20, Fenerbahçe'ye ise 19 sarı kart çıktı.



- Ligin centilmeni "Göz Göz"



Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 12 sarı kartla "Centilmen Lig"de zirvede yer aldı.

Lige iyi başlayan ve 13 puanla 4. sırada bulunan İzmir temsilcisinin dışında 6 takımdan futbolcu kırmızı kart görmedi.

Göztepe'yi centilmenlikte Bursasspor (13 sarı kart), Galatasaray (15 sarı kart) ve Medipol Başakşehir (17 sarı kart) takip etti.

Ayrıca Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor da 7 haftalık periyodu kırmızı kartsız geçti.



- Kart dosyası



Süper Lig'de ilk 7 haftanın kart istatistikleri şöyle:

Takımlar Sarı kart Kırmızı kart

Göztepe 12 -

Bursaspor 13 -

Galatasaray 15 -

Medipol Başakşehir 17 -

Kardemir Karabükspor 21 -

Kasımpaşa 22 -

Trabzonspor 26 -

Aytemiz Alanyaspor 12 1

Teleset Mobilya Akhisarspor 14 1

Evkur Yeni Malatyaspor 16 1

Atiker Konyaspor 17 1

Antalyaspor 21 1

Kayserispor 14 2

Osmanlıspor 14 2

Demir Grup Sivasspor 16 2

Gençlerbirliği 22 2

Fenerbahçe 19 4

Beşiktaş 20 4

Toplam 31121