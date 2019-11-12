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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.11.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Süper Lig’in gelirleri 4,2 milyar TL’ye ulaştı

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Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank’ın, Türk futbolunun gelirlerini ve ekonomik görünümünü incelediği Futbol Ekonomi Raporu – EkoLig’in dördüncü sayısı yayımlandı. 2017-2018 sezonunda maç günü, naklen yayın ve ticari gelirleri toplamı 3,2 milyar TL olan Süper Lig pastası, 2018-2019 sezonu sonunda yüzde 30 büyüme ile 4,2 milyar TL’ye ulaştı.

Türk sporuna finansman desteğinin yanı sıra bilgi birikimi ile de büyük katkı sağlayan Aktif Bank’ın 2016 yılından bu yana spor kamuoyu ile paylaştığı, Türkiye’nin en kapsamlı ilk ve tek futbol ekonomisi raporu EkoLig’in yeni sayısı 12 Kasım 2019 Salı günü, Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer ve Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın ev sahipliğinde basına açıklandı. Toplantıda; başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ve kulüp temsilcileri olmak üzere Türk futboluna destek veren birçok kuruluşun yöneticileri ve akademisyenler de yer aldı. Futbol ekonomisinin 3 büyük gelir kalemi üzerinden Türk futbolunun fotoğrafını çeken ve Süper Lig’i Avrupa ligleri ile karşılaştıran rapora göre, Süper Lig kulüpleri geride bıraktığımız iki futbol sezonunda (Maç günü, naklen yayın, ticari gelirler ve Avrupa Ligleri’nden elde edilen gelirler dâhil)toplam 7,4 milyar TL gelir elde etti.

Dr. Serdar Sümer: ‘Süper Lig pastası yüzde 30 büyüme elde etti’

Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, “Süper Lig, Avrupa’nın en fazla gelir yaratan liglerinden biri olmaya devam ediyor. Son iki sezonda Süper Lig’de mücadele eden 18 takımın maç günü, naklen yayın, ticari gelirleri ile Avrupa Ligleri ’ne katılım ve bu liglerdeki sportif performanslarından elde ettikleri gelirlerin toplamı 7 milyar TL’yi geride bıraktı. Geçtiğimiz sezon yüzde 30 oranında büyüyen Süper Lig pastasında, maç günü gelirlerinde 100 milyon TL’ye yakın bir artış oldu. Seyirci ortalaması 14 binlere ulaşan Süper Lig’in maç günü gelirleri 500 milyon TL’ye yaklaşırken, ticari gelirler ve naklen yayın gelirlerinde de gözle görülür bir artış yaşandı. ” dedi.

Ceyhun Kazancı: ‘Avrupa’da gelirlerin yüzde 70’ini beş büyük lig oluşturuyor’

Global futbol ekonomisinden bahseden Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı: “Artık dünya futbolu sadece yeşil sahada değil, değişen tüketim dinamikleri, teknoloji ve inovasyon trendlerine bağlı olarak yaratılan etkin stratejiler ışığında rekabet ediyor. 2018-2019 sezonu itibarıyla pazar büyüklüğü 18 milyar Euro’ya ulaşan Avrupa’nın 5 büyük ligi, UEFA bünyesindeki 53 futbol liginin toplam gelirlerinin de yüzde 70’ini oluşturuyor. Son 15 yıla baktığımızda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kupa kaldıran takımların da 5 büyük ligin temsilcileri olduğunu görüyoruz. Bu noktada futbol ekonomisindeki finansal rekabette Devler Ligi’nde mücadele etmenin de ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Aktif Bank olarak hazırladığımız EkoLig Futbol Ekonomisi Raporu’nda Süper Lig temsilcilerinin küresel futbol endüstrisinin rekabet ortamında hem sportif hem de finansal anlamda nerede olduğunu analiz etmeye çalıştık. Raporun Türk futbolunun tüm paydaşları için değerli bir kaynak olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Galatasaray gelirde de zirvede

Süper Lig’in son iki sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelirlerde de zirvede yer aldı. 2017-2018 sezonunda 517,2 milyon TL olan gelirlerini yüzde 76 oranında artırarak 2018-2019 sezonunda 908,5 milyon TL’ye yükselten sarı-kırmızılılar, ligin hem sahada hem de finansal tablolarında en çok kazanan takımı oldu.

Fenerbahçe finansal tablolarda 2.sıraya yükseldi

2017-2018 futbol sezonundaki 514,2 milyon TL geliri ile 4 büyükler arasındaki gelir sıralamasında 3. olan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon yeşil sahalarda inişli-çıkışlı bir performans gösterse de gelirlerini yüzde 35 oranında artırarak 694,3 milyon TL ulaştırdı ve zirvenin en yakın takipçisi oldu.

Trabzonspor’da istikrarlı büyüme devam ediyor

Son 3 sezondur istikrarlı bir şekilde finansal büyüme sağlayan Trabzonspor gelirlerini yüzde 55 oranında artırarak 205,4 milyon TL’den 318,3 milyon TL’ye ulaştırdı. Bordo mavili ekibin en fazla gelir artışı ticari gelir kaleminde oldu. 2017-2018 sezonunda ticari gelirleri 78,3 milyon TL olan Karadeniz temsilcisi, ticari gelirlerini 2 katına çıkararak 156,4 milyon TL’ye ulaştırdı.

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Zirveden 3. sıraya

2017-2018 futbol sezonunda elde ettiği 729,1 milyon TL gelirle 4 büyükler arasındaki finansal yarışta birinci olan Beşiktaş, 2018-2019 sezonunda %15 oranında gelir kaybı yaşayarak 622,7 milyon TL kazandı. Siyah beyazlılar, finansal tablolarda da zirveden 3. sıraya geriledi.

Maç günü gelirlerinin yüzde 87’si dört büyüklerin 2016-2017 sezonunda 261,5 milyon TL olan Süper Lig’in maç günü gelirleri son iki sezonda yükselişe geçti. 2017-2018 sezonunda yüzde 52’lik artışla 396,3 milyon TL olan maç günü gelirleri, 2018-2019 sezonunda da yüzde 24 yükselerek 491,1 milyon TL’ye ulaştı.

165,8 milyon TL maç günü geliri elde eden Galatasaray bu alanda da zirvede yer alırken, Fenerbahçe 139,9 milyon TL, Beşiktaş 97,5 milyon TL, Trabzonspor ise 23,3 milyon TL gelir sağladı.

Rakamlarla EkoLig

•Son 2 sezonda toplam 8,1 milyon kişi stadyumlarda Süper Lig maçlarını seyretti.

•2017-2018 sezonunda 12 bin 821 olan seyirci ortalaması, 2018-2019 sezonunda 14 bin bandına ulaştı.

•36 bin 93 seyirci ortalaması ile ligin seyirci şampiyonu Galatasaray oldu.

•Anadolu kulüpleri içerisinde seyirci ortalamasını en fazla artıran Atiker Konyaspor oldu.

•Süper Lig takımları içerisinde en fazla maç biletini Trabzonspor sattı.

•Süper Lig’in ortalama bilet fiyatı: 66,74 TL

•4 büyüklerin bilet fiyat ortalaması 148,50 TL olarak kayıtlara geçerken, 4 büyükler dışındaki takımların bilet fiyat ortalaması 31,66 TL oldu.

•Süper Lig’in 2017-2018 sezonunda 69,85 TL olan ortalama bilet fiyatı, 2018-2019 sezonunda 66,74’ye düştü.

•Yeniden bilet satışı ‘Re-Sale Uygulaması’ üzerinden en fazla ek gelir yaratan kulüp Beşiktaş oldu. Son 3 sezonda 70 bine yakın bileti yeniden satışa sunan Beşiktaş, bu sayede 7,5 milyon TL ek gelir elde etti.

•Futbolseverlerin yüzde 22’si stadyumlara Passo Mobil Uygulaması’nı kullanarak cep telefonlarıyla giriş yaptı.

•Süper Lig maçlarına en fazla cep telefonlarını kullanarak giriş yapanlar, Fenerbahçeli taraftarlar oldu. Sarı lacivertli taraftarların yüzde 35’i stadyumlara Passo Mobil Uygulaması’nı kullanarak giriş yaptı.

•Anadolu takımları arasında cep telefonuyla en çok maça giriş yapanlar yüzde 26’lık oranla Göztepe taraftarları oldu.

•En fazla seyirciye ev sahipliği yapan stadyum Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Stadyumu (864.997) oldu.

•2017-2018 sezonu sonunda 3,9 milyon olan Passolig Kart sayısı, 2018-2019 sezonu bitimiyle 4,6 milyona ulaştı.

•Sezon boyunca Passolig Kart adedini en çok artıran kulüp yüzde 27’lik artışla Galatasaray olurken, Anadolu kulüpleri içerisinde en fazla yükseliş yüzde 22 ile Evkur Yeni Malatyaspor’da yaşandı.

•2016-2017 sezonunda yüzde 33 olan bileti olduğu halde maça gelmeyen taraftarların oranı, 2017-2018’de yüzde 25’e, 2018-2019 sezonunda da yüzde 21’e geriledi.

•Ticari gelirlerde en fazla kazanan takım, 317,8 milyon TL ile Fenerbahçe oldu.

•En fazla yayın geliri (Ziraat Türkiye Kupası gelirleri de dâhil) 231 milyon TL ile lig şampiyonu Galatasaray’ın oldu.

Süper Lig’in gelirleri 4,2 milyar TL’ye ulaştı

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