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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
17.07.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Süper Lig'in gediklileri takım arıyor! Tam 31 isim... | Transfer haberleri...

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Süper Lig'in gediklileri takım arıyor! Tam 31 isim... | Transfer haberleri...

Yeni sezon öncesi kulüpler transferde son sürat yol alırken, geçtiğimiz yıl Süper Lig’de forma terleten ve bu sene de bonservisi elinde bulunan oyuncuların isimleri dikkatlerden kaçmadı.

2019-2020 futbol sezonunda 17 Haziran’da başlayan 1. Transfer ve Tescil Dönemi 2 Eylül’de sona erecek.

Yeni sezon planlaması kapsamında kulüpler listelerindeki oyuncuları transfer etmek için büyük çaba sarf ederken, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de forma giyen ve bu yıl da sözleşmesi elinde bulunan Türk oyuncularının da sayıları dikkatlerden kaçmadı.

17 sezon boyunca Fenerbahçe’nin formasını terleten ve kaptanlığını üstlenen 38 yaşındaki Volkan Demirel, yine sarı-lacivertli takımda 3 kupa kaldıran milli futbolcu Mehmet Topal’ın yanı sıra Tolga Zengin, Olcay Şahan, Mustafa Pektemek, İsmail Köybaşı, Serdar Taşçı gibi isimlerin bonservisleri elinde bulunuyor. 

Jean Michael Seri yarın sabah İstanbulda | Transfer haberleri...
Jean Michael Seri yarın sabah İstanbul'da! | Transfer haberleri...

İşte Süper Lig’de bonservisi elinde olan Türk futbolcular ve yaşları şu şekilde: 

Kaleciler: 
Volkan Demirel - 38 
Tolga Zengin - 35 
Eray Birniçan - 30 
Ertaç Özbir - 29 
Ozan Özenç - 26 
Cihan Topaloğlu - 27 

Defanslar: 
Yalçın Ayhan - 37 
Egemen Korkmaz - 36 
Serdar Taşçı - 32 
Murat Akça - 29 
Cenk Ahmet Alkılıç - 31 
İsmail Köybaşı - 30 
Alihan Kubalas - 27 
Mahmut Akan - 25 
Semih Karadeniz - 23 
Birkan Öksüz - 23 
Serkan Kurtuluş - 29 

Süper Ligin gediklileri takım arıyor Tam 31 isim... | Transfer haberleri...

Orta Sahalar: 
Bilal Kısa - 36 
Olcan Adın - 33 
Şamil Cinaz - 33 
Olcay Şahan - 32 
Mehmet Topal - 33 
Özer Hurmacı - 32 
Yekta Kurtuluş - 33 
Koray Altınay - 27 
Aytaç Kara - 29 
Batuhan Artarslan - 25 
Berkan Durdu - 20 
Mert Özyıldırım - 24 

Forvetler: 
Ömer Şişmanoğlu - 29 
Mustafa Pektemek - 30 

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