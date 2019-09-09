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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.09.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Süper Lig'in en istikrarlı 3 kulübü

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Süper Lig'in en istikrarlı 3 kulübü

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk 3 haftasında Alanyaspor, Konyaspor ve Yukatel Denizlispor teknik direktörleri tüm müsabakalara aynı 11'le başladı.

İlk 3 haftada 320 futbolcunun forma şansı bulduğu Süper Lig'de bu oyunculardan 251'i ilk 11'de sahaya çıktı. Sezona Beşiktaş'a başladıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir'den Göztepe'ye kiralanan Soner Aydoğdu 3 haftalık süreçte iki takımda birden forma giyen isimler oldu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3 müsabakada da ilk 11'lerini bozmadı.

Bu 3 takımın kadro istikrarını bozmadığı Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü'nde 10 futbolcu 3 maçta da ilk 11'de yer aldı. Bu takımların ardından Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'da 9, Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor 8, Beşiktaş ve Gazişehir Gaziantep 7, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe ve Trabzonspor 6, Medipol Başakşehir'de ise 5 isim tüm maçlara ilk 11'de başladı.

En fazla oyuncu Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'de

İlk 3 haftalık periyotta Beşiktaş ve Medipol Başakşehir 22 futbolcuya şans verdi. Kadro istikrarını bozmayan ekiplerden Konyaspor ile Yukatel Denizlispor ise 15 futbolcuyu sahaya sürdü.

Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği ile İstikbal Mobilya Kayserispor 19, Gazişehir Gaziantep, Göztepe ve Trabzonspor 18, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 17, Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa 16 oyuncuyla mücadele etti.

Forma giyenler

Ligde ilk 3 haftalık süreçte takımlara göre maçlarda forma giyen ve müsabakalara ilk 11'de başlayan futbolcu sayısı şöyle:

Takımlar Toplam İlk 11

Alanyaspor 16 11
Antalyaspor 19 14
Beşiktaş 22 14
BtcTurk Yeni Malatyaspor 19 14
Çaykur Rizespor 17 13
Demir Grup Sivasspor 16 12
Fenerbahçe 17 13
Galatasaray 19 16
Gazişehir Gaziantep 18 15
Gençlerbirliği 19 17
Göztepe 18 17
İstikbal Mobilya Kayserispor 19 15
Kasımpaşa 16 13
Konyaspor 15 11
Medipol Başakşehir 22 17
MKE Ankaragücü 17 12
Trabzonspor 18 16
Yukatel Denizlispor 15 1

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