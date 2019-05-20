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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
20.05.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Süper Lig'in en golcü savunmacısı: Filip Novak

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Süper Lig'in en golcü savunmacısı: Filip Novak

Trabzonspor'un başarılı sol beki Filip Novak, Spor Toto Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran Trabzonspor'da müsabakanın ilk golünü atan Filip Novak galibiyette önemli rol oynadı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka Süper Lig ekiplerinden Midtjylland’dan transfer edilen Çek futbolcu, bu sezon attığı 5 golle Spor Toto Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu olurken, birçok forvet oyuncusunu geride bıraktı. Novak'ı, 4 golle Çaykur Rizespor'dan Mealjak takip etti.

Fenerbahçe ve Beşikaş'ı boş geçmedi
Trabzonspor'da, 1.5 sezondur forma giyen Çek oyuncu, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçları olmak üzere forma giydiği 46 maçta 9 gol atarak 2 asist yaptı. Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu olan Filip Novak, sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan ve bordo-mavililerin 2-1 kazandığı Fenerbahçe maçının da ilk golünü atan isim olmuştu. Çek oyuncu Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ağlarını da sarsan isim oldu.

Golcü savunmacı
Trabzonspor'un Çek savunma oyuncusu ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda 15 gol atarken, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giydiği 3 sezonda ise 14 gol attı. 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 9 gol kaydetti. Filip Novak, ligin son haftasında rakiplerine geçilmemesi halinde bu sezonu en golcü savunma oyuncusu olarak tamamlayacak.

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