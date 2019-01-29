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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
29.01.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Süper Lig'in en genç takımı Trabzonspor

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Süper Lig'in en genç takımı Trabzonspor

Yeniden yapılanma sürecine giden Trabzonspor, 24.4 yaş ortalamasıyla Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden en genç takım oldu. 

Spor Toto Süper Lig'de, transfer tahtası FIFA tarafından kapatılan Trabzonspor, kadrosunda bulanan birçok oyuncuyla yollarını ayırmasının ardından, yeniden yapılanma sürecine girdiği dönemde 24.4 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımına sahip oldu.

Trabzonspor'u 24.5 yaş ortalamasıyla Bursaspor takip etti. 30.3 yaş ortalamasına sahip olan Medipol Başakşehir ise Spor Toto Süper Lig'in en yaşlı takımı oldu. 

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden diğer 15 takımın yaş ortalaması ise şöyle oluştu:

Kasımpaşa 25.8, Evkur Yeni Malatyaspor 26.1, Galatasaray 26.4, Çaykur Rizespor ve Göztepe 26.7, Kayserispor 26.8, Beşiktaş 27.4, Antalyaspor 27.6, Atiker Konyaspor 27.8, Fenerbahçe 27.9, MKE Ankaragücü 28, BB Erzurumspor 28.3, Demir Grup Sivasspor 28.5, Aytemiz Alanyaspor 28.9, Akhisarspor 29.1 

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