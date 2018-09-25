Süper Lig’in en genç takımı Bursaspor
Süper Lig ekiplerinin TFF’ye verdiği son kadro listesine göre en genç takım Bursaspor, en yaşlı takım ise Medipol Başakşehir oldu. Ligin en genç ve yaşlı oyuncusu da yine paralel olarak bu iki takımdan çıktı.
Spor Toto Süper Ligde 2018/19 sezonu için kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) verdiği resmi kadrolar baz alındığında en genç takım Bursaspor oldu. Yeşil-beyazlılarda 27 kişilik kadronun yaş ortalaması 24.62 olarak belirtildi. Bursasporu ise bir hayli yakın noktadan Kasımpaşa takip etti. Listesine 25 oyuncuya yer veren Kasımpaşanın yaş ortalaması 24.68 oldu. Ligin en yaşlı kadrosu ise Medipol Başakşehirde. İstanbul ekibinin 28 kişilik kadrosunun yaş ortalaması 28.10dan oluşurken, ligin en yaşlı ikinci takımı ise 28.28lik yaş ortalamasıyla Akhisarspor.
TFFye verilen kadro listelerinde en genç oyuncu da Bursaspordan çıktı. Yeşil-beyazlıların bu yıl profesyonel sözleşmesini imzaladığı 16 yaşındaki Muhammed Emin Sarıkaya, Bursaspor’un verdiği kadro listesinde kendisine yer buldu. En yaşlı oyuncu ise Medipol Başakşehirden. Uzun yıllardır ter döken 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, Süper Ligin en yaşlı oyuncusu oldu.
Kulüplerin yaş ortalamaları şöyle;
Bursaspor (24.62), Kasımpaşa (24.68), Çaykur Rizespor (25.39), Galatasaray (25.60), Evkur Yeni Malatyaspor (25.96), Göztepe (26.39), BŞB Erzurumspor (26.64), Trabzonspor (26.70), Atiker Konyaspor (26.89), Kayserispor (26.96), Demir Grup Sivasspor (27.14), Fenerbahçe (27.14), Beşiiktaş (27.48), Aytemiz Alanyaspor (27.60), Antalyaspor (27.71), MKE Ankaragücü (27.85), Akhisarspor (28.28), Medipol Başakşehir (28.10).
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