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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.05.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Süper Lig'in en değerlisi Beşiktaş

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Süper Lig'in en değerlisi Beşiktaş

Avrupa'nın en değerli 32 takımın yer aldığı sıralamaya Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray girdi.

Futbolda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'da geride kalan sezonu analiz etti. 'Avrupa Eliti' araştırmasının son raporunda  Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı belirlendi. Real Madrid, zirveyi Manchester United'dan alırken, listeye Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray girdi.

Son üç yılda listede olan Fenerbahçe ise bu sezon ilk 32 takım arasında yer almadı. Kur farkı Galatasaray ve Fenerbahçe’yi vurduGeçtiğimiz sezon Avrupa'nın en çok büyüyen kulübü olan Beşiktaş, bu sezon da Süper Lig'in en değerlisi oldu. Yüzde 15 büyüme sağlayan siyah beyazlılar, 346 milyon Euro'luk değeriyle listede 23'üncü sıradaki yerini korudu. Geçen sezon 330 milyon Euro değeri olan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray ise yüzde 26 değer kaybederek, 246 milyon Euro'yla 32. sırada yer aldı. Geçen yıl 319 milyon Euro'luk değeriyle listede 27'nci sırada olan Fenerbahçe ise bu sezon liste dışında kaldı.

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Avrupa'nın en değerlisi Real Madrid oldu
Listenin ilk sırasını Manchester United'ı geçen Real Madrid aldı. İspanyol devine 3 milyar 224 milyon Euro değer biçildi. Geçen sezon zirvede yer alan Manchester United 3 milyar 207 milyon Euro'luk değeriyle ikinci, Alman devi Bayern Münich ise 2 milyar 696 milyon Euro'yla üçüncü sırada yer aldı.

İşte Avrupa'nın en değerli 10 kulübü

Süper Ligin en değerlisi Beşiktaş

Raporda öne çıkan diğer ayrıntılar ise şöyle:

- Real Madrid ve Manchester United, değeri 3 milyar Euro'yu aşan iki kulüp oldu. Liverpool ve Chelsea ise değerini 2 milyar Euro'nun üzerine çıkardı.

- Geçen yıla göre ilk 10 kulüpten dokuzunun yeri değişirken, sadece Manchester City beşinci sıradaki yerini korudu. - UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalinde yer alan Chelsea, Liverpool, Arsenal ve Tottenham listede art arda (6. ve 9. sırada) yer aldı.

- İtalyan devi Inter Milan, yüzde 41'lik büyümeyle Avrupa'da en çok büyüyen kulüp oldu.

Süper Ligin en değerlisi Beşiktaş

Devler Ligi'nde Tottenham, Ajax'ı eleyerek finale yükselmişti...

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