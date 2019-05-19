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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.05.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Süper Lig'in DEV FİNALİ, TEK MAÇ! G.Saray'ın iddaa oranı düşüşte...

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Süper Lig'in DEV FİNALİ, TEK MAÇ! G.Saray'ın iddaa oranı düşüşte...

Misli.com’da TEK MAÇ olarak oynanabilen Spor Toto Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında Galatasaray ve Başakşehir, adeta final niteliğinde bir maça çıkıyorlar. Kazanan takımın şampiyonluk ipini göğüsleyeceği maçta beraberlik halinde ise şampiyon son hafta belli olacak.

GALATASARAY

- Hafta içinde Sivas’ta oynanan Türkiye Kupası maçında Akhisarspor’u geriden gelerek deviren Galatasaray, 18. kez Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

- Fatih Terim’in ekibi, son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında yine geriden gelerek kazanmış ve zirvedeki yerini korumuştu. 

- İlk olarak iddaa'ya 1,70 olarak gelen "Galatasaray galibiyeti" an itibariyle 1,60'a düşmüş durumda!

- Sahasında 35 maçtır bileği bükülmeyen sarı kırmızılılarda talihsiz bir sakatlık geçiren Emre Akbaba’nın dışında, bir süredir takımdan ayrı olan Mitroglou da belirsiz. Yunan golcünün durumu maç saati netlik kazanacak.

BAŞAKŞEHİR

- Evinde ilk yarısını yenik kapattığı maçta MKE Ankaragücü’nü ikinci yarıda bulduğu 2 golle deviren Başakşehir, bir aydan uzun süre sonra 3 puan aldı ve 4 maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldu. 

- Bu maça kadar Süper Lig’de Galatasaray’a 10 kez konuk olan Başakşehir, sadece 1 kez kazanabilirken, bu maçların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

- Ligde 3 Mart’tan beri deplasman galibiyeti alamayan Başakşehir’de cezası biten Elia takıma dönerken, Epureanu ve Demba Ba’nın sakatlıkları devam ediyor.

- Arda Turan’ın durumu maç saati netleşecek, kaptan Emre Belözoğlu'nun ise maç kadrosunda olacağı açıklandı.

Süper Ligin DEV FİNALİ, TEK MAÇ G.Sarayın iddaa oranı düşüşte...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Galatasaray ligde Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı son 26 maçta sadece 23 puan toplayabildi. (5 galibiyet - 8 beraberlik)

- Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı son 35 Süper Lig maçının 30'unu kazandı. (5 beraberlik)

- Başakşehir, Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği son 20 maçın 16'sını kazandı.

- Galatasaray ligde 15 maçtır kaybetmiyor! (11 galibiyet - 4 beraberlik)

- Galatasaray evinde oynadığı son 8 karşılaşmada 27 gol atarken, Başakşehir ise deplasmanda oynadığı son 15 lig maçında kalesinde sadece 7 gol gördü.

- Galatasaray ligde ilk yarısını 0-0 tamamladığı son 16 maçta sadece 7 galibiyet alabilirken, ilk yarıda gol bulduğu son 36 maçtan ise 31 galibiyet çıkartmayı başardı.

MİSLİ.COM YAZARI YETKİN ETKİN GOLLERE YÖNELDİ!

Galatasaray sezonu çifte kupa ile kapatmayı çok istiyor. Kupa finalini kazanarak birinci adım tamamlandı. Şimdi taraftarının desteği ile kazanarak son haftaya bırakmadan işi bitirilebilir. Daha önce kazanmak zorundaydı ama şimdi kaybetmediği zaman bile son hafta kazanırsa Galatasaray şampiyon olabilecek.

Fatih Terim orta sahada Fernando-Donk ikilisini dinlendirdi. Kendi stadyumunda nasıl bir üstünlük kurduğunu unutmamak gerekli. Diagne kenarlardan iyi beslenirse gol bulmak daha kolay olabilir.

Başakşehir ise 4 maçlık kabus gibi süre geçirdikten sonra kazanarak derin bir nefes aldı. Format olarak hep savunma yapan takımlara karşı oynayınca kilit açmakta zorlanmışlardı şimdi üstüne gelecek bir takım ile yeteneklerini daha fazla gösterebilirler.

Şampiyonluk isteniyorsa artık beraberlikten fazlasını almak gerekiyor. Takımda 4 tane üst düzey forvet varken gol sorunu yaşanacağını sanmıyorum.

Karşılıklı goller ile 2.5 gol sınırı aşılır.

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