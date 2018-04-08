Süper Lig'in altı alev alev...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla sürerken, alt taraf da karıştı.
Aytemiz Alanyaspor'un, Akhisarspor'u 3-1, Atiker Konyaspor'un da Sivaspor'u 5-0 yenmesiyle küme düşme hattında tansiyon yükseldi.
Akhisar 34 puanla 11, Antalyaspor aynı puanla 12, haftayı Kasımpaşa yenilgisi şokuyla kapatan Bursaspor 33 puanla 13. sırada tamamladı.
Aytemiz Alanyaspor 31 puanla 14. sıraya yükseldi. Atiker Konyaspor ise aldığı 3 puanla 15. sıraya oturdu... Osmanlıspor ve Gençlerbirliği ise şu an ateş hattında.
Kalan haftalarda üst sıralardaki mücadelenin heyecanı, küme düşme hattında da yaşanacak. Son sıradaki Karabükspor'un ise şansı yok gibi...
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