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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
26.10.2019 - 22:46, Son Güncelleme:

Süper Lig'in 9. haftasında puan durumunda son durum ne? 26 Ekim Süper Lig güncel puan durumu ve fikstürü

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Süper Lig'in 9. haftasında puan durumunda son durum ne? 26 Ekim Süper Lig güncel puan durumu ve fikstürü

Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmaları, 26 Ekim günü oynanan maçlarla devam etti. Cumartesi günü yapılan karşılaşmalarda, Demir Grup Sivasspor Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti, Gazişehir Gaziantep kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise konuk ettiği Konyaspor'a karşı 5-1 üstünlük sağlayarak galibiyet elde etti. Peki, Süper Lig'in 9. haftasında puan durumunda son durum ne? İşte, 26 Ekim Süper Lig güncel puan durumu ve fikstürü.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe Konyaspor maçında, sarı lacivertliler sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kendi sahasından 3 puanla ayrılan Fenerbahçe, ligde 2. sırada yer aldı. Gazişehir Gaziantep - Aytemiz Alanyaspor karşılaşması ise 1-1 beraberlikle tamamlandı. 26 Ekim Cumartesi günü oynanan karşılaşmaların ardından ligde puan durumu yeniden şekillendi. İşte, Süper Lig'de en son puan durumu....

26 EKİM SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

 

Süper Ligin 9. haftasında puan durumunda son durum ne 26 Ekim Süper Lig güncel puan durumu ve fikstürü

OYNANAN MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR

Süper Ligin 9. haftasında puan durumunda son durum ne 26 Ekim Süper Lig güncel puan durumu ve fikstürü

KALAN MAÇLAR

27 Ekim Pazar:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)

16.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

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