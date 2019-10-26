Süper Lig'in 9. haftasında puan durumunda son durum ne? 26 Ekim Süper Lig güncel puan durumu ve fikstürü
Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmaları, 26 Ekim günü oynanan maçlarla devam etti. Cumartesi günü yapılan karşılaşmalarda, Demir Grup Sivasspor Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti, Gazişehir Gaziantep kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise konuk ettiği Konyaspor'a karşı 5-1 üstünlük sağlayarak galibiyet elde etti. Peki, Süper Lig'in 9. haftasında puan durumunda son durum ne? İşte, 26 Ekim Süper Lig güncel puan durumu ve fikstürü.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe Konyaspor maçında, sarı lacivertliler sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kendi sahasından 3 puanla ayrılan Fenerbahçe, ligde 2. sırada yer aldı. Gazişehir Gaziantep - Aytemiz Alanyaspor karşılaşması ise 1-1 beraberlikle tamamlandı. 26 Ekim Cumartesi günü oynanan karşılaşmaların ardından ligde puan durumu yeniden şekillendi. İşte, Süper Lig'de en son puan durumu....
26 EKİM SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
OYNANAN MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR
KALAN MAÇLAR
27 Ekim Pazar:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)
16.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
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