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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
27.04.2019 - 21:32, Son Güncelleme:

Süper Lig'in 30. haftasında puan durumu nasıl değişti? İşte Süper Lig puan durumu

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Süper Lig'in 30. haftasında puan durumu nasıl değişti? İşte Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk etti. Ülker Stadrumu'nda yapılan mücadelede Fenerbahçe, son dakikada bulduğu golle Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililerin golünü ise 16. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti. Bu sonuçla puanını 53'e yükselten Trabzonspor, 4. sıradaki yerini korudu. Peki, ligde şampiyonluk yarışı devam ederken, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası Süper Lig'in 30. haftasında puan durumu nasıl değişti?

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Süper Lig'in 14. sırasında yer alan Fenerbahçe ile ligin 4. sırasında yer alan Trabzonspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede Fenrbahçe 1-0 ilerlerken son anda Trabzonspor'dan gelen golle 1-1 beraberlik sağlandı. Fenrbahçe-Trabzonspor maçının 21. dakikasında sarı kart gören Slovak savunmacı ve 71. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Sadık cezalı duruma düştü. Peki, Süper Lig'de şampiyonluk rekabeti devam ederken, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası puan durumu nasıl şekillendi? 

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ülker Stadı'nda Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, 90+6'da Valbuena ile bulduğu golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve 22 yıllık yenilmezlik serisini sürdürdü. Bordo mavililerin golünü ise 16. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti. Bu sonuçla puanını 53'e yükselten Trabzonspor, 4. sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise 34 puanla 14. sırada yer aldı.

Öte yandan, sarı lacivertlilerde Sadık Çiftpınar, 71. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Göztepe: 0-2

Ç. Rizespor- Sivasspor: 0-0

Alanyaspor-Bb Erzurumspor: 1-1

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

Süper Ligin 30. haftasında puan durumu nasıl değişti İşte Süper Lig puan durumu

 

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