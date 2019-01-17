Süper Lig'in 18'inci hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor'un evinde ağırlayacağı Medipol Başakşehir maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.
Haftanın hakemleri şu şekilde:
YARIN
20:30 Akhisarspor - Beşiktaş: ÜMİT ÖZTÜRK
CUMARTESİ
13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor: ALİ PALABIYIK
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: HÜSEYİN GÖÇEK
16:00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: ÖZGÜR YANKAYA
19:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: ALPER ULUSOY
PAZAR
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: METE KALKAVAN
19:00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: HALİL UMUT MELER
PAZARTESİ
20:00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
20:00 Bursaspor - Fenerbahçe: CÜNEYT ÇAKIR
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