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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
29.08.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Süper Lig'i hedefleyen Hatayspor, sezona iyi başladı

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Süper Lig'i hedefleyen Hatayspor, sezona iyi başladı

Geçen yıl TFF 1. Lig'de ve kupada gösterdiği performansla tüm futbolseverlerin takdirini toplayan Hatay ekibi, bu sezona da başarılı bir performansla adım attı.

Geçen yıl elde ettiği başarılarla tüm dikkatleri üzerine çeken TFF 1. Lig ekibi Hatayspor, Süper Lig hedefiyle başladığı yeni sezona ilk iki maçta altı puan toplayarak iyi bir giriş yaptı. 

TFF 1. Lig'de geçen yıl gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Hatayspor, play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'e penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup olarak, tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer alma şansını kaçırdı. 

Ziraat Türkiye Kupası'nda da iyi sonuçlar alarak çeyrek finale kadar yükselen Hatay temsilcisi, bu sezona da iddialı başladı. 

Ligin ilk iki haftasında Altınordu ve Menemen Belediyespor ile oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılan bordo-beyazlı ekip, Süper Lig hedefine giden yolda iddiasını ortaya koydu. 

- Palut: "İki maçta iki galibiyetimiz var" 

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mümkün olduğu kadar mevcut kadroyu korumaya çalıştıklarını vurgulayarak, istikrarlarını devam ettirmek istediklerini söyledi. 

Takıma birkaç isim katarak daha da güçlü hale geldiklerini belirten Palut, son olarak bir orta saha oyuncusu transfer etmeyi planladıklarını bildirdi. 

Geçen yıldan daha iyisini yapmak için lige başladıklarının altını çizen Palut, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Şu an iki maçta iki galibiyetimiz var. Tabii ki eksiklerimiz mevcut ama lige iyi başlamak güzel. Ligin başında alacağınız her puan ligin sonundaki sıralamaya etki ediyor. İnsanlar, ligin sonundaki maçların sanki şampiyonluğun kaderini belirleyeceğini düşünüyor ama puan puandır. Şimdi alınan puanlar da bizi hedefe götürecektir." 

Süper Ligi hedefleyen Hatayspor, sezona iyi başladı

- "Ne istediğini bilen Hatayspor olacak" 

Palut, geçen yıl güzel bir sezon geçirdiklerini anımsatarak, bunu daha da iyileştireceklerini ifade etti. 

Hedefe ulaşacaklarına inandıklarını dile getiren Palut, şunları söyledi: 

"Bu sene çok farklı bir Hatayspor izlemeyeceğiz ama ayrıntılara daha fazla dikkat eden, işi baştan daha sıkı tutan ve ne istediğini bilen bir takım olacak. Sahada doğru işler yapmak istiyoruz. Doğru futbol oynamak, doğru mücadele etmek istiyoruz. Sonuç olarak bunun bizi getireceği noktayı hep beraber görmek istiyoruz. Hedefe kilitlenmiş bir Hatayspor olarak lige devam etmek istiyoruz." 
Palut, bu hafta oynayacakları Giresunspor maçının hazırlıklarına başladıklarını ve oradan da galibiyetle ayrılarak üçte üç yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. 

- Caner Hüseyin: "Yarım kalan işi tamamlamak istiyoruz" 

Hatayspor futbolcularından Caner Hüseyin Bağ, geçen yıl kupa ve ligde çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ancak finali yapamadıklarını hatırlatarak,

"Bunun burukluğunu yaşıyoruz ancak yarım kalan işi tamamlamak istiyoruz." diye konuştu. 
İlk maçların çok önemli olduğunu belirten Bağ, "Çok şükür ikide iki yaptık. Emin adımlarla gidiyoruz. Bu hafta Giresun'a, çok zor bir deplasmana gideceğiz ve oradan da alacağımız puanlar bizim için çok önemli. Bu sene hedefimiz direkt olarak Süper Lige çıkmak. Play- off gibi bir düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı. 

Kaleci Akın Alkan ise bu yıl şampiyon olarak bir üst lige çıkmayı hedeflediklerini kaydederek, takımın oyun sistemini bozmadıklarını ve puan toplamaya devam edeceklerini söyledi. 

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