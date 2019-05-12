Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu!
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği ve Denizlispor, bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükseldi.
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında lider Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Gazişehir Gaziantep'i 2-0 mağlup etti ve puanını 70'e yükselterek bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükseldi.
Abalı Denizlispor ise evinde ağırladığı Karabükspor'u 6-0 mağlup ederek 69 puanla Süper Lig'e yükseldi.
Süper Lig’den 2009/2010 sezonunda düşen Denizlispor, 9 yıl aradan sonra Süper Lig’in kapısından içeri girdi.
TFF, Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'u kutladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçları sonucunda Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'u tebrik etti.
Federasyonun internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'u tebrik eder, önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar dileriz." denildi.
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