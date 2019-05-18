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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.05.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Süper Lig'e süper final! Kazanan şampiyon...

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Süper Lig'e süper final! Kazanan şampiyon...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, yarın şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak sezonun en kritik maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 66 puanla zirvede yer alan Galatasaray ile aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçı kazanacak takım, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde ise sezonu şampiyon tamamlayacak takım, son hafta maçlarının ardından belli olacak.

Galatasaray sezonun son haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ise sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç 1-1 berabere bitti. Yarınki müsabakanın da eşitlikle sonuçlanması durumunda taraflar arasında genel averaja bakılacak.

Galatasaray'ın karşılaşma öncesi rakibine averajda 8 gol üstünlüğü bulunuyor. Sezonun geride kalan bölümünde sarı-kırmızılı takım 67 gol atıp 31 gol yerken, turuncu-lacivertli ekip ise 47 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.

Galatasaray şampiyonluğa ulaşması durumunda üst üste 2'nci, toplamda ise 22'nci kez bu başarıyı tekrarlayacak.

Medipol Başakşehir ise müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda tarihinde ilk şampiyonluğu elde edip, 61. sezonunu geçiren lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un ardından 6. şampiyon olarak tarihe geçecek. 

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Süper Lige süper final Kazanan şampiyon...

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