Süper Lig'e son bilet iddaa'da TEK MAÇ! "2.5 ALT" oranı çakıldı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'e son bilet iddaa'da TEK MAÇ! "2.5 ALT" oranı çakıldı...
GeriFutbol Süper Lig'e son bilet iddaa'da TEK MAÇ! "2.5 ALT" oranı çakıldı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
30.05.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Süper Lig'e son bilet iddaa'da TEK MAÇ! "2.5 ALT" oranı çakıldı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'e son bilet iddaa'da TEK MAÇ! "2.5 ALT" oranı çakıldı...

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde heyecan, Misli.com’da TEK MAÇ ile yaşanıyor. Hatayspor ve Gazişehir Gaziantep arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele sonunda Süper Lig’e yükselen son takım belli olacak.

HATAYSPOR

- Tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkmak isteyen Hatayspor yıllardır belli bir plan dahilinde hareket ediyor.

- İkinci Lig’de başarılı sonuçlar alan ancak final aşamasında virajı dönemeyen Bordo-beyazlılar, play-offlar'da sürekli elenmişti. Nihayet geçtiğimiz sezon sonu Kırmızı Grup’ta şampiyonluğunu ilan eden Güney ekibi yıllardır istediği 1. Lig’e kavuşmuş oldu.

- Sezon boyu iyi bir grafik çizen ve yüksek bütçeli rakiplerine nazaran mütevazi bir kadroyla mücadele veren Hatayspor’da teknik direktör İlhan Palut’un da bu başarıda payı büyük.

- İkinci Lig’den bu yana takımının başında bulunan genç teknik adam oyuncularından maksimum verim alarak Bordo-beyazlıları finale kadar taşıdı.

- Güney ekibi önceki turda Adana Demirspor’u 0-0’ın rövanşında nefeslerin kesildiği maçta 90+6’daki golle mağlup etmişti.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

- Ekonomik sıkıntılardan dolayı amatör kümeye kadar düşen Gaziantespor’un yerini almak isteyen Gazişehir Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon da play-off finaline kadar yükselmişti.

- Final mücadelesinde BB Erzurumspor kalecisini geçemeyen Kırmızı-siyahlılar penaltı atışları sonunda yenilerek Süper Lig’e yükselme şansını kaçırmıştı.

- Bu yıl normal sezonda son hafta maçlarıyla kendini ilk 6’ya atan Güneydoğu ekibi, Play-off Yarı Finali’nde Osmanlıspor ile mücadele etti.

- Evindeki ilk maçı 2-0 kazanan Kırmızı-siyahlılar, Ankara’da 2-0 mağlup olmuş ve maç uzatmalara, hatta penaltılara kadar taşınmıştı.

- Bu defa hata yapmayan Gazişehir Gaziantep, rakibini penaltı atışlarıyla mağlup ederek yeniden finale çıktı.

- Onlar da bir dönem büyük takımların korkulu rüyası olmuş ve Avrupa kupalarına katılmış Gaziantespor’un mirasını devam ettirmek istiyor ve bunun yolu da hiç kuşkusuz Süper Lig’de boy göstermekten geçiyor.

Süper Lige son bilet iddaada TEK MAÇ 2.5 ALT oranı çakıldı...

BU İSTATİSTİKLER ÖNEMLİ!

- İki ekip ligin en az gol yiyen takımları durumunda. Normal sezonda Hatayspor 22, Gazişehir Gaziantep FK ise 26 gol yedi. (2.5 ALT)

- Bu sezon iki ekip arasındaki iki karşılaşma da 2.5 gol barajı aşılmadı. (2.5 ALT)

- İki takım arasındaki son 10 maçın 4’ünde Hatayspor, 4’ünde ise Gazişehir Gaziantep FK galip geldi. (MSX)

MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TEK MAÇ’TA TERCİHİ NE?

Süper Lig’e çıkacak son takımın belli olacağı TEK MAÇ’ta Misli.com üyelerinin tercihlerinde Hatayspor az farkla öne çıkmış durumda...

Karşılaşmayı kuponlarına ekleyen üyelerin %23’ü 2,10 iddaa oranıyla Hatayspor'u öne çıkartırken, %13’lük kesim 2,70 iddaa oranına sahip Gazişehir Gaziantep’ten yana tercihte bulunmuş. Üyelerin %15’i ise 90 dakika sonunda 2,80 iddaa oranı bulunan beraberliğe yönelmiş durumda...

TEK MAÇ’ta gol bahislerine iddaa oynayanlar, ilk planda 1,40 oranlı 2.5 Gol Altı seçimini tercih etmişler. iddaa'da bu tercih, bültene girdiğinde 1,55'ti!

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Süper Lig'e son bilet iddaa'da TEK MAÇ! "2.5 ALT" oranı çakıldı...
Süper Lig’in en istikrarlısı Leo Schwechlen! 34 maçın tamamında...
Tottenham hedefe kilitlendi! Finale gelene kadar...
Levent Bıçakcı yeniden UEFA Tahkim Kurulu'nda