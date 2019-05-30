Süper Lig'e son bilet iddaa'da TEK MAÇ! "2.5 ALT" oranı çakıldı...
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde heyecan, Misli.com’da TEK MAÇ ile yaşanıyor. Hatayspor ve Gazişehir Gaziantep arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele sonunda Süper Lig’e yükselen son takım belli olacak.
- Tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkmak isteyen Hatayspor yıllardır belli bir plan dahilinde hareket ediyor.
- İkinci Lig’de başarılı sonuçlar alan ancak final aşamasında virajı dönemeyen Bordo-beyazlılar, play-offlar'da sürekli elenmişti. Nihayet geçtiğimiz sezon sonu Kırmızı Grup’ta şampiyonluğunu ilan eden Güney ekibi yıllardır istediği 1. Lig’e kavuşmuş oldu.
- Sezon boyu iyi bir grafik çizen ve yüksek bütçeli rakiplerine nazaran mütevazi bir kadroyla mücadele veren Hatayspor’da teknik direktör İlhan Palut’un da bu başarıda payı büyük.
- İkinci Lig’den bu yana takımının başında bulunan genç teknik adam oyuncularından maksimum verim alarak Bordo-beyazlıları finale kadar taşıdı.
- Güney ekibi önceki turda Adana Demirspor’u 0-0’ın rövanşında nefeslerin kesildiği maçta 90+6’daki golle mağlup etmişti.
- Ekonomik sıkıntılardan dolayı amatör kümeye kadar düşen Gaziantespor’un yerini almak isteyen Gazişehir Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon da play-off finaline kadar yükselmişti.
- Final mücadelesinde BB Erzurumspor kalecisini geçemeyen Kırmızı-siyahlılar penaltı atışları sonunda yenilerek Süper Lig’e yükselme şansını kaçırmıştı.
- Bu yıl normal sezonda son hafta maçlarıyla kendini ilk 6’ya atan Güneydoğu ekibi, Play-off Yarı Finali’nde Osmanlıspor ile mücadele etti.
- Evindeki ilk maçı 2-0 kazanan Kırmızı-siyahlılar, Ankara’da 2-0 mağlup olmuş ve maç uzatmalara, hatta penaltılara kadar taşınmıştı.
- Bu defa hata yapmayan Gazişehir Gaziantep, rakibini penaltı atışlarıyla mağlup ederek yeniden finale çıktı.
- Onlar da bir dönem büyük takımların korkulu rüyası olmuş ve Avrupa kupalarına katılmış Gaziantespor’un mirasını devam ettirmek istiyor ve bunun yolu da hiç kuşkusuz Süper Lig’de boy göstermekten geçiyor.
BU İSTATİSTİKLER ÖNEMLİ!
- İki ekip ligin en az gol yiyen takımları durumunda. Normal sezonda Hatayspor 22, Gazişehir Gaziantep FK ise 26 gol yedi. (2.5 ALT)
- Bu sezon iki ekip arasındaki iki karşılaşma da 2.5 gol barajı aşılmadı. (2.5 ALT)
- İki takım arasındaki son 10 maçın 4’ünde Hatayspor, 4’ünde ise Gazişehir Gaziantep FK galip geldi. (MSX)
MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TEK MAÇ’TA TERCİHİ NE?
Süper Lig’e çıkacak son takımın belli olacağı TEK MAÇ’ta Misli.com üyelerinin tercihlerinde Hatayspor az farkla öne çıkmış durumda...
Karşılaşmayı kuponlarına ekleyen üyelerin %23’ü 2,10 iddaa oranıyla Hatayspor'u öne çıkartırken, %13’lük kesim 2,70 iddaa oranına sahip Gazişehir Gaziantep’ten yana tercihte bulunmuş. Üyelerin %15’i ise 90 dakika sonunda 2,80 iddaa oranı bulunan beraberliğe yönelmiş durumda...
TEK MAÇ’ta gol bahislerine iddaa oynayanlar, ilk planda 1,40 oranlı 2.5 Gol Altı seçimini tercih etmişler. iddaa'da bu tercih, bültene girdiğinde 1,55'ti!
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle