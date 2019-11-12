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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
12.11.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Süper Lig’e gençlik iksiri! Türk futbol tarihinin rekoru kırıldı

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Süper Lig’e gençlik iksiri! Türk futbol tarihinin rekoru kırıldı

Geride kalan haftalarda 21 yaş altı 24 futbolcu ligimizde şans bulurken, bu değer Türk futbol tarihinin en yüksek rakamı oldu. Kayserispor'un 15 yaşındaki oyuncusu Emre Demir, golüyle lig rekorunu kırarken, Çaykur Rizespor’un 19’luk kalecisi Zafer Görgen kurtarışlarıyla haftaya damgasını vurdu.

Süper Lig'de geride kalan 11 haftaya genç futbolcular damga vurdu. Geçtiğimiz yılların aksine ekipler 21 yaş altı futbolculara daha fazla fırsat tanıdı ve Türk futbol tarihi rekoru da kırıldı. Şu ana kadar 18 takımımızda 24'ü, 21 yaşın altında futbolcu şans buldu. Bu değer geçtiğimiz yılın aynı döneminde 12, 2017-18 sezonunda 18, 2016-17 sezonunda ise 14 olmuştu. Geride kalan sezona göre Süper Lig'de iki kat daha fazla gençlere şans verildi.

18 VE 19 YAŞINDAKİLERE BİLE GÜVENMİYORUZ

G.Birliği karşısında Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir de attığı golle lig tarihinin de en genç gol atan ismi oldu. Emre aynı zamanda tüm Avrupa'nın da bu sezon gol atan en genç golcüsü. Emre'nin golünü de 17 yaşındaki Nurettin hazırladı.

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15 yaşındaki Emre Demir Süper Lig tarihine geçti Rekor...
15 yaşındaki Emre Demir Süper Lig tarihine geçti! Rekor...

Öte yandan Çaykur Rizespor'da kaleye geçen 19 yaşındaki bir diğer genç yetenek Zafer Görgen de yaptığı 7 net kurtarışla maçın kahramanı oldu.

Genç futbolculara geçtiğimiz yıllara göre daha fazla fırsat veren Türk ekipleri buna rağmen majör liglerin uzağında kaldı. Şu ana kadar Fransa'da 50, Almanya'da 38, İngiltere'de 34, İtalya'da 33, İspanya'da ise 31 tane 21 yaş altı isim süre aldı. Bu sezon ligimizde 15 yaşında 1, 17 yaşında 1, 18 yaşında 2, 19 yaşında 7, 20 yaşında 13, 21 yaşında ise 14 isim kendisine yer bulabildi.

SON 10 SEZONUN EN İYİSİ!

Son 10 sezona baktığımızda 2019-20 sezonu gençlerin önünü açtı. 2010-11 sezonundan itibaren yapılan değerlendirmede bu sezon 24 genç oyuncuya şans veren kulüplerimiz bu sayıya en çok 2012-13 döneminde 21 oyuncuyla yaklaşabilmişti.

A Milli Takımımızın Avrupa'da forma giyen yıldız oyuncularını hatırlıyoruz...

Süper Lig’e gençlik iksiri Türk futbol tarihinin rekoru kırıldı

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