Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düştüler...
TFF'nin internet sitesinde yayınlanan PFDK kararlarında, TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Kayseri Erciyesspor'un bir sezonda ikinci defa maça çıkmaması sebebiyle küme düşürüldüğü açıklandı. Kayseri Erciyesspor bir dönem Süper Lig'de boy gösterdi.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Muğlaspor maçına çıkmayan Kayseri Erciyesspor'un bir sezonda ikinci kez müsabakaya çıkmamasından dolayı 3-0 mağlup sayılmasına, bir alt lige düşürülmesine ve bundan sonra bu takımla maçı olan ekiplerin karşılaşmaları oynamadan hükmen galip ilan edilmesine karar verildiği duyuruldu.
Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden, Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş'a kaybeden, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Kayseri Erciyesspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynadığı son maçta Diyarbekirspor'a 10-1 mağlup olarak 9 hafta kala resmen amatör kümeye düşmüştü. TFF Kayseri ekibinin ikinci kez müsabakaya çıkmamasından dolayı kararını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübünün, 29.04.2018 tarihinde oynanan MUĞLASPOR-KAYSERİ ERCİYESSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, bir sezon boyunca ikinci defa müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA VE BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLMESİNE, BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP GELMİŞ SAYILMASINA,
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