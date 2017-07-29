Süper Lig'den Amatör Lig'e...

Türkiye'de daha önce Bursaspor ve Şanlıurfaspor'da forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda BAL ekibi Sinopspor'un başarısı için ter dökecek.

Uçakla Sinop Havalimanı'na gelen Bangura'yı burada Sinopspor'un yönetici ve taraftarları davul zurna eşliğinde çiçeklerle karşıladı. Bangura'yı omuzlara alan taraftarlar, "Şampiyon Sinop" şeklinde tezahürat yaptı.

Daha sonra kulüp yöneticileri ile tesislere giden Bangura, kendisini 1 yıllığına Sinopspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kulüp başkanı Ayhan Özhan, yaptığı konuşmada, Sinopspor'un en önemli günlerinden birini yaşadıklarını belirterek, BAL'da şampiyon olarak 3. Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Bangura da sezon sonunda şampiyonluk sevinci yaşamayı istediğini dile getirerek, "Ben buraya tatil yapmaya değil, top oynamaya geldim. İsmimin burada iyi anılmasını ve Sinop'un beni her zaman hatırlamasını isterim." şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin, "Süper Lig'den sonra BAL'da oynamak dezavantaj olur mu?" şeklindeki sorusu üzerine Bangura, "Garip bir şey değil. Ben profesyonel bir futbolcuyum. Her yerde oynarım. En güzel futbolumu sergilemek isterim." ifadelerini kullandı.

Orta saha ve forvet mevkisinde görev yapan Bangura, son olarak İsveç'in GAIS takımında forma giymişti.