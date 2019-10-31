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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.10.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Süper Lig'den 3 isim Bosna Milli Takımı kadrosunda

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Süper Lig'den 3 isim Bosna Milli Takımı kadrosunda

Bosna Hersek'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2020) Elemeleri'nde İtalya ve Liechtenstein ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Türk takımlarında forma giyen İbrahim Sehic, Edin Visca ve Haris Hajradinovic de çağrıldı.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 15 Kasım'da iç sahada İtalya ve 18 Kasım'da deplasmanda Liechtenstein ile oynayacakları maçların 25 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Prosinecki, düzenlediği basın toplantısında, İtalya maçının Uluslar Ligi baraj maçları için iyi bir sınav olacağını belirterek, "Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Biz de İtalyanlar da iyi oynuyoruz. Harika bir maç olacak." diye konuştu.

Kasımpaşa forması giyen Hajradinovic ile Slovenya'nın Olimpija takımında oynayan Luka Menalo'nun ilk kez çağrıldığı aday kadrodaki isimler şöyle:

Kaleci: İbrahim Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Kenan Piric (Maribor), Jasmin Buric (Hapoel Haifa)

Defans: Sead Kolasinac (Arsenal), Toni Sunjic (Dinamo Moskova), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Eldar Civic (Ferencvarosi), Marko Mihojevic (Erzgebirge Aue), Adnan Kovacevic (Korona Kielce), Zoran Kvrzic (Rijeka)

Orta saha: Mato Jajalo (Udinese), Muhamed Besic (Sheffield United), Gojko Cimirot (Standard Liege), Miralem Pjanic (Juventus), Elvis Saric (El Ahli), Rade Krunic (Milan), Amer Gojak (Dinamo Zagreb), Haris Duljevic (Nimes Olympique), Haris Hajradinovic (Kasımpaşa)

Forvet: Edin Dzeko (Roma), Luka Menalo (Olimpija), Armin Hodzic (MOL Fehervar), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Izet Hajrovic (Dinamo Zagreb), Dino Hotic (Maribor).

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda lider İtalya'nın 24, Finlandiya'nın 15, Bosna Hersek ve Ermenistan'ın 10'ar, Yunanistan'ın 8 ve Liechtenstein'ın 2 puanı bulunuyor.

Süper Ligden 3 isim Bosna Milli Takımı kadrosunda

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