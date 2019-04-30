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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.04.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Süper Lig'deki rekabet hiçbir yerde yok! Avrupa'da benzersiz...

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Süper Lig'deki rekabet hiçbir yerde yok! Avrupa'da benzersiz...

Avrupa liglerinde sona gelinirken; İspanya, İtalya ve Fransa’da şampiyon belli oldu. Birçok ligde yarış 2 takım arasında sürerken yalnızca Süper Lig’de 3 takım şampiyonluk potasında yer alıyor.

Avrupa’nın en önemli liglerinden İspanya, İtalya ve Fransa’da şampiyonlar belli oldu. Bunun yanı sıra bir diğer şampiyon da komşu Yunanistan’da netleşti.

İngiltere, Almanya, Portekiz ve Hollanda’da yarış 2 takım arasında kafa kafaya giderken Avrupa’da yalnızca 3 takımın şampiyonluk şansının olduğu ülke Türkiye.

Kritik haftalara girildi
Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışında olduğu Süper Lig’de kritik haftalara girildi. Son 5 lig maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen ve 10 puan kaybederek kredisini tüketen Başakşehir, bu hafta Sivas deplasmanında boy gösterecek. Abdullah Avcı’nın ekibi 32. haftada Ankaragücü’nü ağırlayıp bir sonraki haftada ise takipçisi Galatasaray’a konuk olacak. Turuncu-lacivertlilerin son maçı iç sahada Alanyaspor’la. 60 puanlı Galatasaray ise, bu hafta 59 puanı bulunan Beşiktaş’ı konuk edecek. Şampiyonluğun en kritik maçlarından birisi olan derbide, iki takım da galibiyet kovalıyor. Sarı-kırmızılılar, derbinin ardından önce Rize deplasmanında boy gösterecek ardından iç sahada bir diğer şampiyonluk adayı Başakşehir’i konuk edecek. Fatih Terim’in ekibinin son maçı ise Sivas deplasmanında olacak. Son 6 maçında aldığı galibiyetlerle bir anda zirveye ortak olan Beşiktaş, bu hafta Galatasaray’ı mağlup ederse sıralamada rakibini geçecek. Şenol Güneş’in öğrencileri, derbinin ardından önce Alanyaspor’u konuk edecek, ardından Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların son maçı iç sahada Kasımpaşa ile.

Messi sezona damga vurdu
İspanya’da Barcelona, bitime 3 hafta kala 26. şampiyonluğuna ulaşırken, sezona damgasını vuran isim Messi oldu. Barcelona’da A takım formasını ilk olarak 2004-2005 sezonunda giyen yıldız futbolcu, son 15 sezonda 10. şampiyonluğuna ulaşarak bu alanda da tarihe geçti. La Liga’da 35 maçta 83 puan toplayan Barça, 74 puanlı Atletico Madrid’in önünde şampiyonluğunu ilan ederken, Messi’nin bu sezonki performansı dikkatlerden kaçmadı. Arjantinli oyuncu bu sezon hem gol krallığında hem de asist krallığında zirvede yer aldı. La Liga’da 32 maçta forma giyen Messi, 34 gol atarken 15 de asist yaparak 49 gole direkt etki ederek takımını şampiyonluğa taşıdı. Barcelona elde ettiği bu şampiyonlukla toplamda 26. kez mutlu sona ulaştı.

Süper Ligdeki rekabet hiçbir yerde yok Avrupada benzersiz...

Paris Saint Germain, taraftarını 3 hafta bekletti
Fransa Ligue 1’de 30 hafta sonunda yalnızca 1 mağlubiyet alarak 81 puan toplayan Paris Saint Germain, alacağı bir galibiyetle şampiyonluğa ulaşacaktı. Ancak önce deplasmanda Lille’e 5-1, ardından yine deplasmanda Nantes’a 3-2 mağlup oldu. Taraftarlarını 3 hafta boyunca şampiyonluk için bekleten PSG, 33. hafta karşılaşmasında Monaco’yu 3-1 mağlup ederek ligi zirvede bitirmeyi garantiledi.

Manchester City, liderliği Liverpooldan aldı
Manchester City, liderliği Liverpool'dan aldı

Juventus’un rakibi yok
Sezon başında kadrosuna Cristiano Ronaldo’yu katan Juventus, İtalya Ligi’nde mutlu sona ulaşarak üst üste 8. şampiyonluğuna imza attı. Çizme’de son yıllarda rakibi olmayan Zebralar, 33. haftada karşılaştığı Fiorentina’yı 2-1 mağlup ederek bitime 5 maç kala şampiyonluğunu garantiledi. Portekizli yıldız Ronaldo bu sezon 28 lig maçında 20 gol atarken 11 de asist yaparak takımının şampiyonluğunda etkili oldu.

PAOK 34 yıl sonra zirvede
Yunanistan Ligi’nde PAOK, tam 34 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Olympiakos’un 7 yıllık zirve egemenliği, geçtiğimiz yıl AEK’nın şampiyonluğunun sonrasında yıkılmıştı. Bu sezon Olympiakos’a geçit vermeyen diğer ekip PAOK oldu. PAOK, ligde 3. şampiyonluğuna ulaştı.

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Cristiano Ronaldonun istediği 6 futbolcu
Cristiano Ronaldo'nun istediği 6 futbolcu

İngiltere, Almanya, Hollanda ve Portekiz'de kıyasıya yarış
Avrupa’nın en önemli liglerinden İngiltere, Almanya ve Hollanda’da kıyasıya bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Premier Lig’de bitime 2 hafta kala 92 puanlı Manchester City zirvede yer alıyor. City’nin takipçisi ise 91 puanı bulunan Liverpool. Guardiola’nın ekibi son 12 maçından da galibiyetle ayrılarak hata yapmazken, Kloop’un takımı Liverpool, bu süreçte aldığı 3 beraberlikle zirveyi rakibine kaptırdı. Almanya’da da Borussia Dortmund, son 4 maçta aldığı 2 mağlubiyetle zirveyi Bayern Münih’e kaptırdı. Ligin bitimine 3 hafta kala Bayern’in 71, Dortmund’un 69 puanı bulunuyor. Hollanda’da Ajax ile PSV’nin zirve yarışı burun buruna gidiyor. Ligin bitimine 2 hafta var ve iki takım da 80 puanda. Avrupa’nın bir diğer önemli ligi Portekiz’de de Benfica avantajlı. Ligin bitimine 3 hafta kala Benfica 78, Porto ise 76 puanda bulunuyor.

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