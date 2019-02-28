Süper Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler
2 Mart Cumartesi:
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
3 Mart Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır
4 Mart Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Bülent Yıldırım
20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat
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