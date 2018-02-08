Süper Lig'de zorlu haftanın programı açıklandı!
Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası yarın yapılacak Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa müsabakası ile başlayacak.
Yeni Malatya Stadı'ndaki maçın başlangıç saati 20.00.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 21. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
10 Şubat Cumartesi:
13.30 Göztepe-Osmanlıspor (Bornova)
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Stat açıklanmadı)
19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor (Vodafone Park)
11 Şubat Pazar:
13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
12 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)
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