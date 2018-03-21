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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
21.03.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Süper Lig'de yenilerden iş başında! Diagne...

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Süper Lig'de yenilerden iş başında! Diagne...

Spor Toto Süper Lig'in ara transfer döneminde yeni takımlarına katılan futbolcular, ikinci yarıdaki 223 golün 43'üne sahip oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta geride kalırken ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayan Fenerbahçe dışındaki 17 ekip, çıktıkları 9 müsabakada 60 yeni oyuncuya şans verdi.

Kardemir Karabükspor'un 11 yeni futbolcu oynattığı bu dönemde Atiker Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor 5, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Osmanlıspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor 4, Demir Grup Sivasspor 3, Antalyaspor, Beşiktaş, Kasımpaşa, Kayserispor ve Medipol Başakşehir 2, Galatasaray ile Trabzonspor ise birer yeni futbolcuyu sahaya sürdü.

EN GOLCÜ MBAYE DİAGNE

Süper Lig'in ikinci yarısında geride kalan 9 haftada yapılan 81 maçta toplam 223 gol atıldı, yeni transferler 43 kez fileleri havalandırdı.

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen isimlerden Kasımpaşalı Mbaye Diagne 6 golle en golcü isim olurken Göztepe'den Demba Ba ile Teleset Mobilya
Akhisarspor'dan Yevgen Seleznov ise 5 gol kaydetti.

Bu isimlerin dışında Souleymane Doukara (Antalyaspor) ile Robinho (Demir Grup Sivasspor) 3, Adis Jahovic, Samuel Eto'o (Atiker Konyaspor), Dyanfres Douglas Chagas Matos (Aytemiz Alanyaspor), Vagner Love (Beşiktaş), Leandrinho (Kardemir Karabükspor), Artem Kravets (Kayserispor), Mehmet Batdal (Osmanlıspor) 2, Orkan Çınar (Atiker Konyaspor), Domagoj Vida (Beşiktaş), Doria (Evkur Yeni Malatyaspor), Stephane Sessegnon (Gençlerbirliği) Andre Poko (Göztepe), Arda Turan, Riad Bajic (Medipol Başakşehir) birer gol attı.

EN FAZLA SÜRE ALAN YALÇIN AYHAN

Sezona Evkur Yeni Malatyaspor'da başladıktan sonra Osmanlıspor'a transfer olan Yalçın Ayhan, Başkent temsilcisinde 9 maçta da 90 dakika sahada kaldı.
Yalçın'ın dışında 734 dakika sahada kalan Yevgen Seleznov ile yedi yüz yirmişer dakika oynayan Gençlerbirliği'nden Stephane Sessegnon ile Kardemir Karabükspor'dan Anton Kravchenko, ara transfer döneminde takım değiştiren futbolcular içinde en fazla süre alan isimler oldu.

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