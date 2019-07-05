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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
05.07.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak?

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Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak?

Spor Toto Süper Lig ekipleri, 2019-2020 sezonu için ilk çalışmalarını yapmaya başladı. Bir yandan kulüplerin transfer çalışmaları da devam ederken, sporseverler ise heyecanla, liglerin başlangıç tarihini sorguluyor. Peki, Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak?

Rekabetin tavan yapacağı 2019-2020 sezonunun başlayacağı tarih, pek çok futbolsever tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda TFF, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in ağustos ayı içinde başlayacağınını açıklamıştı. İşte, liglerin başlayacağı tarih bilgisi...

TFF'de alınan karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Edinilen bilgilere göre transfer dönemi bu yıl 8 Haziran Cumartesi günü resmen başladı. Kulüpler, 30 Ağustos Cuma gününe kadar çalışmalarını sürdürebilecek.

2019-2020 Futbol Sezonu’nda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 8 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 30 Ağustos 2019 tarihinde bitecek.

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