Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak?
Spor Toto Süper Lig ekipleri, 2019-2020 sezonu için ilk çalışmalarını yapmaya başladı. Bir yandan kulüplerin transfer çalışmaları da devam ederken, sporseverler ise heyecanla, liglerin başlangıç tarihini sorguluyor. Peki, Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak?
Rekabetin tavan yapacağı 2019-2020 sezonunun başlayacağı tarih, pek çok futbolsever tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda TFF, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in ağustos ayı içinde başlayacağınını açıklamıştı. İşte, liglerin başlayacağı tarih bilgisi...
TFF'de alınan karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.
Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Edinilen bilgilere göre transfer dönemi bu yıl 8 Haziran Cumartesi günü resmen başladı. Kulüpler, 30 Ağustos Cuma gününe kadar çalışmalarını sürdürebilecek.
2019-2020 Futbol Sezonu’nda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 8 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 30 Ağustos 2019 tarihinde bitecek.
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