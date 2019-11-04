Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları açıklandı
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi sürerken İddaa, yeni şampiyonluk oranlarını duyurdu.
Buna göre Çaykur Rizespor'u mağlup eden Galatasaray ile Antalya'yı yenen Beşiktaş'ın oranı düştü. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oranları ise arttı.
Süper Lig 10. hafta maçları sonrası yeni İddaa oranları şöyle;
- Galatasaray 2.60
- Fenerbahçe 2.70
- Beşiktaş 5.00
- Trabzonspor 9.00
- Başakşehir 15.00
- Alanyaspor: 35.00
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