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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.03.2019 - 23:58, Son Güncelleme:

Süper Lig'de yarış kızıştı! İşte puan durumu

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Süper Lig'de yarış kızıştı! İşte puan durumu

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir, takipçisi Galatasaray ile puan farkını korudu.

Turuncu-lacivertli takım, haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçti ve puanını 57'ye taşıdı.

Süper Lig'de haftanın son maçında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 yenerek puanını 49'a yükseltti ve lider Medipol Başakşehir'i 8 puan geriden takibini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0
Trabzonspor-Akhisarspor: 2-1
MKE Ankaragücü-Bursaspor: 0-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1
Göztepe-Kasımpaşa: 0-0
Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0
Beşiktaş-Atiker Konyaspor: 3-2
Galatasaray-Antalyaspor: 5-0

Puan durumu

Süper Lig'de 25. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Ligde yarış kızıştı İşte puan durumu

26. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarının programı şöyle:

15 Mart Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

16 Mart Cumartesi:
13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

17 Mart Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)

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