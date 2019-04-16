Süper Lig'de yarış fena kızıştı! İşte son durum
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de haftanın son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.
Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, 61 puanla liderliğini sürdürdü. Haftanın derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ikinci sıradaki Galatasaray, liderle puan farkını 5'e düşürdü. Fenerbahçe ise 14. sıraya geriledi.
Haftanın sonuçları
Süper Lig'de 28. haftanın sonuçları şöyle:
Bursaspor-Trabzonspor: 0-1
Çaykur Rizespor-Göztepe: 1-0
Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: 0-2
Antalyaspor-Kasımpaşa: 1-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: 2-1
Süper Lig'de 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar O G B M A Y AV P
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 28 18 7 3 44 15 29 61
2. GALATASARAY 28 16 8 4 59 28 31 56
3. BEŞİKTAŞ 28 15 8 5 60 37 23 53
4. TRABZONSPOR 28 14 7 7 50 37 13 49
5. EVKUR YENİ MALATYASPOR 28 10 8 10 38 37 1 38
6. AYTEMİZ ALANYASPOR 28 11 5 12 30 34 -4 38
7. ANTALYASPOR 28 11 5 12 31 45 -14 38
8. ÇAYKUR RİZESPOR 28 9 10 9 40 40 0 37
9. KASIMPAŞA 28 11 4 13 46 50 -4 37
10. ATİKER KONYASPOR 28 8 12 8 33 33 0 36
11. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 28 9 9 10 27 37 -10 36
12. DEMİR GRUP SİVASSPOR 28 9 8 11 40 43 -3 35
13. MKE ANKARAGÜCÜ 28 10 5 13 30 42 -12 35
14. FENERBAHÇE 28 7 12 9 34 39 -5 33
15. BURSASPOR 28 5 13 10 24 33 -9 28
16. GÖZTEPE 28 8 3 17 26 36 -10 27
17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 28 5 10 13 29 38 -9 25
18. AKHİSARSPOR 28 6 6 16 29 46 -17 24
29. haftanın programı
19 Nisan Cuma:
20.30 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20 Nisan Cumartesi:
16.00 Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)
21 Nisan Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
22 Nisan Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)
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