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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.04.2019 - 00:00, Son Güncelleme:

Süper Lig'de yarış fena kızıştı! İşte son durum

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Süper Lig'de yarış fena kızıştı! İşte son durum

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de haftanın son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.

Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, 61 puanla liderliğini sürdürdü. Haftanın derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ikinci sıradaki Galatasaray, liderle puan farkını 5'e düşürdü. Fenerbahçe ise 14. sıraya geriledi.

Haftanın sonuçları

Süper Lig'de 28. haftanın sonuçları şöyle:
Bursaspor-Trabzonspor: 0-1
Çaykur Rizespor-Göztepe: 1-0
Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: 0-2
Antalyaspor-Kasımpaşa: 1-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 28 18 7 3 44 15 29 61
2. GALATASARAY 28 16 8 4 59 28 31 56
3. BEŞİKTAŞ 28 15 8 5 60 37 23 53
4. TRABZONSPOR 28 14 7 7 50 37 13 49
5. EVKUR YENİ MALATYASPOR 28 10 8 10 38 37 1 38
6. AYTEMİZ ALANYASPOR 28 11 5 12 30 34 -4 38
7. ANTALYASPOR 28 11 5 12 31 45 -14 38
8. ÇAYKUR RİZESPOR 28 9 10 9 40 40 0 37
9. KASIMPAŞA 28 11 4 13 46 50 -4 37
10. ATİKER KONYASPOR 28 8 12 8 33 33 0 36
11. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 28 9 9 10 27 37 -10 36
12. DEMİR GRUP SİVASSPOR 28 9 8 11 40 43 -3 35
13. MKE ANKARAGÜCÜ 28 10 5 13 30 42 -12 35
14. FENERBAHÇE 28 7 12 9 34 39 -5 33
15. BURSASPOR 28 5 13 10 24 33 -9 28
16. GÖZTEPE 28 8 3 17 26 36 -10 27
17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 28 5 10 13 29 38 -9 25
18. AKHİSARSPOR 28 6 6 16 29 46 -17 24

29. haftanın programı

19 Nisan Cuma:
20.30 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20 Nisan Cumartesi:
16.00 Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)
21 Nisan Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
22 Nisan Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)

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