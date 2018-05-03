Süper Lig’de yarın oynanacak M.Başakşehir - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu!
Süper Lig’de yarın oynanacak M.Başakşehir - D.G.Sivasspor maçının muhtemel 11’i;
Süper Lig’de yarın oynanacak Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının muhtemel 11’i;
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan - Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Gökhan, Emre, Visca, Mossoro (Arda) Elia, Mevlüt
SAKAT: Arda*
CEZALI: Adebayor, Mahmut
BİLET FİYATI
1. Kategori: 30,00 TL / 2. Kategori: 25,00 TL / Misafir: 30,00 TL
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Ali Şaşal- Auremir, Bjarsmyr, Boye, Ziya- Ndinga, Hakan Arslan, Saivet, Robinho (Bifouma) - Emre, Kone
SAKAT ve CEZALI: Yok
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