« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Basketbol>Süper Lig'de toplu sonuçlar

Süper Lig'de toplu sonuçlar

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta mücadelesi bugün oynanan 4 maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 8. hafta, 7 maçla tamamlandı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Alınan sonuçlar şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Gaziantep Basketbol-Trabzonspor: 84-95

Banvit-TOFAŞ: 64-70

Galatasaray Odeabank-Demir İnşaat Büyükçekmece: 98-71

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan: 69-75

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bakırköy Basket-Bursaspor Durmazlar: 70-77

Yalova Group Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 84-88

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent-Antalyaspor: 63-74

Düzce Belediyespor-Petkimspor: 65-56

Karesispor-Selçuklu Belediyespor: 81-92

Afyon Belediyespor-Türk Telekom: 57-64

Akhisar Belediyespor-Bahçeşehir Koleji: 76-68

BanvitSüper Lig
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL