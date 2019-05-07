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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
07.05.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Süper Lig'de son sıralarda büyük mücadele

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Süper Lig'de son sıralarda büyük mücadele

Bitime 3 hafta kalmasına rağmen ligdeki takımların yarısı matematiksel olarak düşme tehlikesi taşıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun tamamlanmasına 3 hafta kala, kümede kalma yarışında heyecan artıyor. Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala Akhisarspor 25 puanla son sırada yer alırken, 17. sırada 30 puanla Bursaspor, 16. sırada da 32 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor bulunuyor. 33. puanlı Göztepe ise düşme tehlikesini en yakından hisseden ekip olarak dikkati çekiyor.

Akhisarspor, gelecek hafta alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir. Son lig maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Ege ekibi, son 3 haftaya, düşme hattının üzerindeki Göztepe'nin 8 puan gerisinde girdi. Gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştıktan sonra İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Akhisarspor, ligi dış sahadaki Atiker Konyaspor maçıyla tamamlayacak.

Yeşil-siyahlı ekip, gelecek hafta Fenerbahçe karşısında mağlup olması halinde bitime 2 hafta kala lige veda edecek. Akhisarspor'un müsabakayı kazansa bile sıralamada üzerinde yer alan rakiplerinin alacağı sonuçlara göre lige yine de veda etme ihtimali bulunuyor. Akhisarspor, 2012-2013 sezonunda yükseldiği Süper Lig'de o tarihten bu yana kesintisiz olarak yer alıyor.

- Ligdeki takımların yarısının düşme ihtimali bulunuyor

Sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kalmasına karşın ligdeki 18 takımın yarısının, matematiksel olarak Spor Toto 1. Lig'e düşme ihtimali bulunuyor.

Ligde 38 puanla 10. sırada bulunan Kasımpaşa da dahil olmak üzere 8 takım düşme tehlikesiyle karşı karşıya. 40 puanla 9. sırada yer alan Çaykur Rizespor ve üzerindeki takımlar ise bu riski taşımıyor.

Süper Ligde son sıralarda büyük mücadele

- Fenerbahçe, düşme hattının 5 puan üzerinde

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 31 hafta sonunda 37 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde.

Sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve MKE Ankaragücü ile aynı puana sahip. Kasımpaşa galibiyetiyle lig sıralamasında 12. sıraya yükselen sarı-lacivertliler, son 3 maçının ikisini düşme hattındaki Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacak. Fenerbahçe ligi sahasındaki Antalyaspor karşılaşmasıyla tamamlayacak.

- Düşme hattının kritik maçı

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala en dikkat çeken mücadele olarak 17. sırada yer alan Bursaspor ile 33 puanla düşme hattının hemen üzerindeki Göztepe arasındaki karşılaşma olarak gözüküyor. 31. hafta sonunda aralarında yalnızca 3 puan bulunan iki takım, 33. haftada Bursa'da karşı karşıya gelecek.

- Kalan maçlar

Süper Lig'de matematiksel olarak düşme ihtimali bulunan takımların kalan maçları sırasıyla şöyle:
Akhisarspor: Fenerbahçe (D), İstikbal Mobilya Kayserispor, Atiker Konyaspor (D).
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Evkur Yeni Malatyaspor (D), Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor (D).
Bursaspor: Antalyaspor (D), Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor (D).
Göztepe: Demir Grup Sivasspor, Bursaspor (D), MKE Ankaragücü.
Fenerbahçe: Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Antalyaspor.
MKE Ankaragücü: Medipol Başakşehir (D), Demir Grup Sivasspor, Göztepe(D).
Demir Grup Sivasspor: Göztepe (D), MKE Ankaragücü (D), Galatasaray.
İstikbal Mobilya Kayserispor: Kasımpaşa, Akhisarspor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor.
Kasımpaşa: İstikbal Mobilya Kayserispor (D), Atiker Konyaspor, Beşiktaş (D).

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