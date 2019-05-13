Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluk oranları güncellendi.
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta öncesi Galatasaray 66 puan ve averajla liderlik koltuğunda otururken, Başakşehir 66 puanla ikinci sırada bir maçı eksik Beşiktaş ise 59 puanlü üçüncü sırada yer alıyor.
Güncellenen şampiyonluk oranları şöyle:
Galatasaray: 1.18
Başakşehir: 3.00
Beşiktaş: 40.00
Beşiktaş 32. haftanın son maçında bu akşam saat 20.00'de sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
Ligin 33. haftasında ise şampiyonluk yarışının iki adayı Galatasaray ile Başakşehir 19 Mayıs pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ise 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da lig 4. Trabzonspor'a konuk olacak.
Abdullah Avcı, Galatasaray maçına hazır çıkacaklarını söyledi...
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