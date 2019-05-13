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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.05.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluk oranları güncellendi.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta öncesi Galatasaray 66 puan ve averajla liderlik koltuğunda otururken, Başakşehir 66 puanla ikinci sırada bir maçı eksik Beşiktaş ise 59 puanlü üçüncü sırada yer alıyor.

Güncellenen şampiyonluk oranları şöyle:

Galatasaray: 1.18
Başakşehir: 3.00
Beşiktaş: 40.00

Beşiktaş 32. haftanın son maçında bu akşam saat 20.00'de sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. 

Ligin 33. haftasında ise şampiyonluk yarışının iki adayı Galatasaray ile Başakşehir 19 Mayıs pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 

Beşiktaş ise 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da lig 4. Trabzonspor'a konuk olacak.

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Abdullah Avcı, Galatasaray maçına hazır çıkacaklarını söyledi...

"Kazanmak için her yol mübah değildir"Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, kazanarak moral bulduklarını ve gelecek hafta Galatasaray ile ligin final maçını oynayamaya hazır olacaklarını söyledi.
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