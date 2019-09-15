Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig'de 4. hafta sonuçları
Süper Lig'de 4. hafta maçları hız kesmeden devam ediyor. Milli maçlar nedeniyle bir hafta ara verilen Süper Lig'de oynanan karşılaşmalar sonrası puan durumu şekillenmeye başladı. İşte, 4. haftada alınan sonuçlarla birlikte Süper Lig'de puan durumu...
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında açılış maçında Kasımpaşa'yı tek golle geçti. Trabzonspor ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı. Konyaspor, konuk olduğu Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Yeni Malatyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendi. Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşması 0-0 tamamlandı. İşte, Süper Lig güncel puan durumu...
4. HAFTA MAÇLARI
Galatasaray-Kasımpaşa: 1-0
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2
Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: 3-2
Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-0
MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor:0-4
Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-2
Yukatel Denizlispor-Konyaspor: 0-1
GÜNCEL PUAN DURUMU
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